Spoleto, 30 gennaio 2024 – Prosegue a febbraio 2024 il programma di visite guidate a tema a cura di Sistema Museo alla scoperta delle preziose testimonianze storico artistiche di Spoleto e Campello sul Clitunno.

Gli appuntamenti a cadenza settimanale faranno scoprire i musei della rete della Spoleto Card: la Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto, Palazzo Collicola, la Casa Romana, ilMuseo del Tessuto e del Costume, la Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e il Tempietto sul Clitunno.

Le attività, curate da Sistema Museo, sono in collaborazione con la Direzione Regionale Musei dell’Umbria – Rocca Albornoz – Museo Nazionale del Ducato di Spoleto – Tempietto sul Clitunno, ilComune di Spoleto e il Comune di Campello sul Clitunno e sono acquistabili nel portale www.spoletowelcome.it.

PROGRAMMA DELLE VISITE



CHIESA DEI SANTI GIOVANNI E PAOLO

Uno scrigno di antiche pitture

sabato ore 11.00

ROCCA ALBORNOZ – MUSEO NAZIONALE DEL DUCATO di SPOLETO

La Rocca: una fortezza, un carcere, un simbolo

sabato e domenica ore 12.00

MUSEO DEL TESSUTO E DEL COSTUME

Racconti in…tessuti

sabato ore 17.30

TEMPIETTO SUL CLITUNNO

Un monumento che affascina da secoli

sabato ore 13.00

CASA ROMANA

Una domus da sogno

domenica ore 15.00

PALAZZO COLLICOLA

Una nobile passeggiata

domenica ore 17.00

Per partecipare agli appuntamenti è necessario acquistare un biglietto al costo di € 5,00, per il biglietto intero, € 4,00 il ridotto per i possessori della Spoleto Card e dai 7 ai 17 anni. L’ingresso è gratuito fino a 6 anni. Previo acquisto della Spoleto Card o del biglietto di ingresso al museo, dove previsto.

È consigliata la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni si può contattare Sistema Museo chiamando i numeri 0743.224952 e 0743.46434 o scrivendo a museoducatospoleto@sistemamuseo.it e spoleto@sistemamuseo.it. In alternativa si può contattare l’Ufficio turistico di Spoleto allo 0743.218620.​

