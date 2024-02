L’Istituto offre un percorso per tutti: permette di trovare subito uno sbocco nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire negli studi universitari

ASSISI, 1 febbraio 2024 – Nuova iniziativa in presenza per l’Istituto Alberghiero di Assisi, che – visto lo slittamento di 10 giorni delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, 2024/2025, possibili fino al 10 febbraio – organizza per sabato 3 febbraio dalle 9.30 alle 18, un open day per presentarsi agli alunni e alle loro famiglie.

Per tutta la giornata del 3 febbraio 2024, nella sede di Santa Maria degli Angeli, in via Diaz , n.7 ed 8, sarà possibile scoprire le aule e i laboratori di cucina, pasticceria, sala ristorante, ricevimento e scienza dell’alimentazione e si potranno scoprire le articolazioni “enogastronomia”, “pasticceria”, “servizi di sala e di vendita” e “accoglienza turistica”, i corsi che preparano i futuri chef di cucina, pasticceri, camerieri e barman specializzati e receptionist specializzati nell’accoglienza.

Accanto alle iniziative in presenza è sempre possibile consultare il sito www.alberghieroassisi.eu e nello specifico la sezione intitolata “Orientarsi”, in cui poter trovare un’ampia rassegna di materiali, video e foto delle attività svolte dalla scuola.

“L’Alberghiero di Assisi – ricorda la dirigente scolastica Bianca Maria Tagliaferri – prepara lo studente come esperto enogastronomico e nell’ospitalità alberghiera e permette di apprendere le tecniche dei mestieri con una qualificata formazione tecnica professionale e generale che permette di proseguire negli studi.

I nostri ragazzi e ragazze, al termine degli studi, avranno una competenza di metodi e tecnologie nel settore della produzione di beni e servizi per quanto riguarda le filiere dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera, nei cui ambiti interviene in tutto il ciclo di organizzazione e gestione dei servizi.

L’Istituto, insieme ad adeguate competenze professionali, offre una preparazione culturale approfondita, idonea sia all’ingresso nel mondo del lavoro, sia alla prosecuzione degli studi universitari o di formazione tecnica superiore. Aspettiamo le famiglie e gli studenti a braccia aperte per permettere loro di conoscere al meglio la nostra e la loro scuola”.

