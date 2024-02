Martedì 6 febbraio, in occasione della Giornata mondiale della tolleranza zero in materia

Perugia, 02 febb. 2024 – Martedì 6 febbraio, in occasione della Giornata mondiale della tolleranza zero contro le mutilazioni genitali femminili, il Centro Pari Opportunità ospita, presso la propria sede di via Mazzini 21 a Perugia, alle ore 10, un incontro di approfondimento e sensibilizzazione sul tema, organizzato da CIDIS Impresa Sociale onlus.

Le mutilazioni genitali sono purtroppo un fenomeno vasto e complesso, una grave forma di violenza di genere che ancora oggi colpisce 200 milioni di donne e bambine nel mondo, non solo in Africa.

L’incontro è aperto a tutti/e e sarà possibile seguirlo anche on line, chiedendo l’iscrizione al seminario al seguente link:

https://forms.gle/gtoSxZtrVWENFi6h8

