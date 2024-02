Venerdì 16 febbraio alle 10.30 presso la Sala Stampa del Sacro Convento e in chiesa inferiore

ASSISI, 9 febbraio 2024 – Si terrà venerdì 16 febbraio alle 10.30 la conferenza stampa di presentazione con il conseguente svelamento dell’affresco della “Madonna in trono col bambino, angeli e san Francesco” di Cimabue, noto anche come “Maestà di Assisi”, a conclusione dei lavori di restauro. Realizzato da un’équipe della Tecnireco, diretta dal capo restauratore della Basilica di San Francesco prof. Sergio Fusetti, grazie al contributo della casa automobilistica Ferrari, il progetto conservativo è iniziato a gennaio 2023, a cinquant’anni dall’ultimo intervento, ed ha impiegato un anno di lavoro.

Databile tra il 1285 e il 1290 – la prima realizzata da Cimabue all’interno della Basilica -, l’opera è situata nella parte destra del transetto settentrionale della chiesa inferiore della Basilica di San Francesco. L’affresco è celebre non solo per la raffigurazione della Vergine in trono, ma anche per quello che si ritiene essere uno dei ritratti più antichi e affidabili di san Francesco stesso, realizzato, secondo la tradizione, sulla base delle indicazioni di chi lo aveva conosciuto personalmente.

Nella prima parte dell’evento, che si svolgerà presso la Sala Stampa del Sacro Convento, il funzionario Storico dell’Arte dott. Giovanni Luca Delogu ed il capo restauratore prof. Sergio Fusetti presenteranno in dettaglio i lavori svolti sull’opera dopo i saluti del Custode del Sacro Convento fra Marco Moroni, OFMConv, e del soprintendente ing. Giuseppe Lacava. A questo primo momento seguirà, presso la chiesa inferiore della Basilica, lo svelamento dell’affresco.

(1)