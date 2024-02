Terni, 10 febbraio 2024 – La società comunica a tutti i tifosi che la partita Terni Football Club – Olympia Thyrus S. Valentino che si svolgerà presso lo stadio ‘Orlando Strinati’ di Via Vulcano, valevole per la sesta giornata di ritorno del campionato di Eccellenza in programma per Domenica 11 Febbraio alle ore 14:30 verrà disputata a PORTE CHIUSEa seguito di un’ordinanza della polizia locale, per motivi di ordine pubblico.

Comunichiamo a tutti i tifosi che sarà però possibile seguire la partita in diretta sui canali social Facebook e Instagram della società e sul canale YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=XfQ38QSpcas ) e Facebook dell’emittente Tef Channel – Eccellenzacalcio

( https://www.facebook.com/tef.channel – https://www.facebook.com/profile.php?id=100093692937904 )

