La decisione è stata presa collegialmente dal Consiglio direttivo dell’associazione di volontariato per le brutte previsioni meteo di oggi

Foligno, 11 febbraio 23024 – Le gigantesche creazioni allegoriche di cartapesta domenica 11 febbraio rimarranno all’interno del Laboratorio dei Carri Allegorici “Fabrizio Biagetti”. Il Consiglio direttivo dell’Associazione di volontariato “Onlus” del “Carnevale dei Ragazzi” presieduto da Fabio Bonifazi nel tardo pomeriggio di sabato 10 febbraio ha deciso collegialmente di non effettuare il terzo Corso mascherato della 61esima edizione della rassegna in programma per domenica 11 febbraio per le vie del paese.

“La motivazione è riconducibile – ha annunciato Bonifazi – alle pessime previsioni metereologiche che per domani non ci garantiscono un regolare svolgimento della manifestazione. Il maltempo previsto potrebbe condizionare l’afflusso delle persone a Sant’Eraclio e creare difficoltà a chi viene da fuori regione ad assistere alla kermesse”.

Per prendere la decisione di annullare l’uscita di domani e di rimandarla a domenica 18 febbraio 2024 il presidente ha effettuato tra i volontari del carnevale un sondaggio per whatsapp.

“Fra 7 giorni le condizioni meteo allo stato attuale – ha dichiarato Bonifazi – si presentano buone e in virtù dell’esito del sondaggio in cui i carnevalari si sono espressi favorevolmente a rimandare di una settimana la manifestazione, provvederemo ad acquisire i relativi permessi o a richiedere eventuali proroghe”. Appuntamento è solo rinviato Sant’Eraclio tornerà domenica 18 febbraio 2024 ad essere la “Città del Carnevale” dove folleggiare allegramente.

