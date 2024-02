Terni, 14 febbraio 2024 – Poste Italiane, come ogni anno, celebra la Festa degli Innamorati dedicando a San Valentino alcune colorate cartoline filateliche.

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, inviando un messaggio d’amore al proprio partner vicino o lontano.

La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1 € nei 2 uffici postali con sportello filatelico della provincia Terni, nei dieci Spazio Filatelia del territorio nazionale e online su poste.it e dal 7 al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

La novità di questo anno sono le due cartoline puzzle “Sono puzzle di te” e “Colpito e affrancato”: si scrive il messaggio, si rompe il puzzle e si spedisce in una busta già affrancata. Il destinatario dovrà ricomporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore. Le cartoline puzzle con la relativa busta sono in vendita nei punti dedicati al prezzo di 5€ ciascuna.

Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

In occasione di San Valentino, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Patrono della città di Terni San Valentino”.

Mercoledì 14 febbraio dalle ore 09.15 alle 14.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate alla postazione di Poste Italiane presso la Basilica di San Valentino.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Terni.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html

