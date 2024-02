L’opposto (MVP) e il laterale trascinano le Black Angels in una vittoria in quattro set. Coach Giovi: “Ora godiamoci la finale di Trieste”

Perugia, 15 febbraio 2024- La Bartoccini Fortinfissi Perugia sa solo vincere e nella quarta giornata di Pool promozione macina altri 3 punti d’oro. Al Palabarton, nella notte di San Valentino, a cadere è una Lpm Bam Mondovì alquanto coriacea e determinata, in grado di strappare un set alle Black Angels. 25-20, 25-27, 25-18 e 25-22 i parziali delle frazioni di gioco.

Primo set ad appannaggio di Perugia che a metà parziale scappa via e chiude senza problemi. Il secondo set sembra una fotocopia del primo, ma le piemontesi hanno uno scatto d’orgoglio e portano la contesa ai vantaggi per poi pareggiare i conti. Nel terzo set arriva la rabbiosa risposta di Perugia che poi chiude con un quarto set in cui tutto sommato è stata sempre in controllo. Mattatrici del match l’MVP Montano con ben 26 punti e Traballi con 20. Ora l’attenzione si sposta tutta sulla finale di Coppa Italia Frecciarossa di domenica 18 febbraio. Si gioca alle ore 11.00 al PalaTrieste contro Futura Giovani Busto Arsizio.

CRONACA

Mondovì parte bene e costringe Perugia a rincorrere (6-8). Traballi e Montano pungono a rete, Sirressi in difesa fa sempre il suo. Le ospiti perdono un po’ di convinzione e le Black Angels ne approfittano (16-14). Si fa vedere anche Kosareva e la Bartoccini Fortinfissi allunga. Mondovì non regge l’urto e il vantaggio ne è una naturale conseguenza (25-20).

In avvio di secondo set regna l’equilibrio. Mondovì ritrova lo spirito del primo set ma Perugia non ci sta (8-8). Ricci distribuisce bene in regia e Montano non sbaglia un colpo (16-14). Cogliandro ha sempre lo spunto giusto, ma Mondovì tiene (22-21). La questione non si risolve (24-24). Mondovì mette insieme attacco e muro e trova il pari (25-27).

Giovi ‘sveglia’ le sue ragazze e nel terzo set Perugia parte più convinta (8-3). Le ospiti non si perdono d’animo e restano in scia. Kosareva in battuta porta a distanza di sicurezza le Black Angels (16-8). Cogliandro e Traballi mettono a terra palloni importanti. Mondovì non vuole piegarsi (22-17). Ricci trova un punto d’oro a rete, al resto ci pensa Montano (25-18).

Nel quarto set le due squadre tornano a giocarsela punto a punto. Giovi non gradisce l’atteggiamento delle sue e glielo fa capire apertamente. Montano e Traballi recepiscono (8-6). La colombiana supera quarta 20 punti, ma la laterale non è da meno (16-14). Perugia prova ad avviarsi verso la vittoria, Mondovì resiste (21-19). Montano dice basta (25-21).

INTERVISTE

Andrea Giovi, tecnico della Bartoccini Fortinfissi Perugia: “Abbiamo incontrato un avversario che sa giocare a pallavolo e noi abbiamo commesso qualche errore di troppo. L’importante era vincere e aggiungere altri tre punti in classica. Adesso godiamoci la finale di Coppa Italia”

Ivone Montano, opposto della Bartoccini Fortinfissi Perugia: “Non siamo partite benissimo, ma siamo state brave a tenere testa ad un avversario difficile. Adesso pensiamo a Trieste: vogliamo riportare a Perugia la Coppa Italia”.

Gaia Traballi, schiacciatrice della Bartoccini Fortinfissi Perugia: “Una bella vittoria anche se difficile. Siamo già in clima Coppa Italia e forse un po’ di rigidità si è vista. Non vediamo l’ora di giocare la finale di Trieste”.

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA – LPM BAM MONDOVI 3-1

Set: 25-20, 25-27, 25-18, 25-22

BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA: Messaggi, Traballi 20, Atamah, Ricci 2, Bartolini 8, Montano 26, Cogliandro 11, Kosareva 14, Sirressi (L1). N.e.: Lillacci, Viscioni, Braida, Turini (L2). All.: Giovi. Ass.: Marangi

LPM BAM MONDOVI: Allasia 1, Lux 18, Marengo, Coulibaly, Lapini, Farina 15, Grigolo 13, Riparbelli 4, Decortes 13, Manig, Tellone (L). N.e.: Cagnasso, Pizzolato. All.: Basso. Ass.: Grasso

Arbitri: Dalila Viterbo – Martin Polenta

PERUGIA: b.s. 10, ace 4, ric. pos. 53 %, ric. prf. 29 %, att. 53 %, muri 9

MONDOVI: b.s. 8, ace 3, ric. pos. 58 %, ric. prf. 33 %, att. 42 %, muri 5

