Mercoledì 21 febbraio alle ore 11 proclamazione delle cantine vincitrici nella Sala del Consiglio della Camera di Commercio dell’Umbria a Perugia

PERUGIA, 16 febbraio 2024 – – Sta per arrivare alla fase conclusiva la terza edizione del concorso enologico regionale “L’Umbria del Vino”. La conferenza stampa di proclamazione delle cantine vincitrici è in programma mercoledì 21 febbraio alle ore 11 (non più giovedì 22 come precedentemente annunciato) nella Sala del Consiglio della sede di Perugia della Camera di Commercio dell’Umbria (via Cacciatori delle Alpi 42 – IV piano).

La conferenza stampa è riservata solo ai giornalisti. Per le aziende e altri utenti interessati è possibile assistere tramite diretta streaming accedendo al link che sarà pubblicato sul sito www.promocameraumbria.it. Questo per ottemperare alle disposizioni ministeriali, recepite dal Regolamento del concorso, che dispongono che non si rendano note le cantine partecipanti, ma esclusivamente quelle premiate: “L’Umbria del Vino” è un concorso enologico regionale autorizzato dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Saranno quindi svelate le cantine risultate vincitrici avendo conseguito il più alto punteggio nelle sedute di degustazione con cui la commissione di qualità – composta da enologi, sommelier e giornalisti enogastronomici – ha assaggiato alla cieca 166 vini di 61 aziende vitivinicole umbre, espressione di tutto il territorio regionale. Bianchi, rossi, rosati, spumanti di qualità, dolci, le categorie in concorso dei vini partecipanti.

Interverranno, il presidente della Camera di Commercio dell’Umbria Giorgio Mencaroni e il segretario generale dell’ente camerale umbro Federico Sisti. In collegamento anche il presidente Nazionale e Internazionale degli Enologi Riccardo Cotarella.

Saranno presenti anche rappresentanti dei partner del Concorso enologico regionale, promosso dalla Camera di Commercio dell’Umbria, grazie alla sua Azienda speciale Promocamera, di concerto con la Regione Umbria, le associazioni di rappresentanza degli agricoltori Coldiretti Umbria, Confagricoltura Umbria e Cia Umbria, il 3A Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria, l’Associazione Strade del Vino e dell’Olio dell’Umbria e Confcooperative Umbria, oltre che in stretta collaborazione con Umbria Top Wines, la società cooperativa dedicata alla promozione dei vini regionali dell’Umbria.

Dopo che saranno svelate pubblicamente le cantine vincitrici, queste saranno poi invitate a partecipare alla cerimonia finale di premiazione dove saranno svelati i nomi dei vini vincitori che si terrà la settimana successiva, giovedì 29 febbraio a Perugia al Centro Congressi della Camera di Commercio dell’Umbria.

Per maggiori informazioni:

Segreteria del Concorso Enologico Regionale “L’Umbria del Vino”

c/o Promocamera – Azienda Speciale della Camera di Commercio dell’Umbria

075.9660589/075.9660639

promocamera@umbria.camcom.it

www.promocameraumbria.it

www.umbria.camcom.it

