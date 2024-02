La rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica in programma domani

Città di Castello, 17 febbraio 2024 – Boom di richieste di partecipazione per la seconda edizione del 2024 di “Retrò”, la rassegna di antiquariato, collezionismo, rigatteria e hobbistica, che si svolge ormai da 40 anni ogni terza domenica di ogni mese.

Per la rassegna di Febbraio in programma domani, domenica 18 febbraio, nel consueto scenario di vie e piazze del centro storico, sono pervenute al comando della Polizia Locale, 150 richieste da espositori, ambulanti ed antiquari da tutto il centro-italia e non solo: richieste superiori alle disponibilità di spazi, 130, che sono stati assegnati considerato tra l’altro la non fruibilità di quelli del loggiato Gildoni, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione della cupola in vetro.

Tutto esaurito dunque domani, domenica 18 febbraio, nell’abituale collocazione tra piazza Matteotti, Largo Gildoni, Via Mario Angeloni, Piazza Fanti, Corso Cavour e Piazza Gabriotti. Variegata e rappresentativa di tutto il centro-italia e del nord la presenza degli espositori che provengono da Umbria, Lazio, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto e Lombardia.

La rassegna “faro” e attrattiva anche per il movimento turistico, una delle prime di questo genere, nata nel 1984, che si svolge da 40 anni (il prossimo mese di aprile sarà il “compleanno”) e abbraccia diversi ambiti espositivi che spaziano dalla filatelia alla numismatica, dall’artigianato all’antiquariato, dal libro al mobile antico, ha registrato nel corso del 2023, ogni terza domenica del mese, una presenza media di 110 operatori con picchi record a giugno e dicembre che hanno sfiorato i 130 operatori.

