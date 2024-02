Perugia, 19 febbraio 2024 – L’anticiclone sub-tropicale che ha portato fino ad oggi temperature insolitamente elevate per il periodo, sta per perdere la sua influenza, facendo spazio al ritorno delle perturbazioni atlantiche. In altre parole dal 23 febbraio cambia lo scenario meteo.

Oggi, lunedì 19 febbraio, l’alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Sulle pianure settentrionali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con ampi rasserenamenti in serata; sull’Umbria meridionale e sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite. Venti deboli. Zero termico sui 2300 metri.

Domani, martedì 20 febbraio, un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Sull’Umbria settentrionali e pianure meridionali cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite in serata. Venti moderati. Zero termico nell’intorno di 1800 metri.

Mercoledì 21 febbraio, ancora tempo stabile e soleggiato, salvo qualche innocuo annuvolamento in arrivo serale. Zero termico nell’intorno di 1850 metri.

Giovedì 22 febbraio, molte nubi e cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Sull’Umbria settentrionale cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle pianure meridionale nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Zero termico nell’intorno di 2100 metri.

Venerdì 23 febbraio ci sarà una vera e propria svolta: piogge in intensificazione dal pomeriggio poi schiarite dalla sera. Sull’Umbria settentrionali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Umbria meridionale cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata schiarite. Venti moderati meridionali. Zero termico intorno ai 2050 metri.

Sabato 24 febbraio, la circolazione depressionaria si allontana favorendo l’ingresso di aria più secca responsabile di ampi schiarite dal pomeriggio. Sull’Umbria settentrionale cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Umbria meridionale molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Rasserenamenti dal pomeriggio. Nubi sparse in serata; sull’Appennino deboli piogge al mattino, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera. Venti moderati. Zero termico nell’intorno di 1400 metri.

Domenica 25 febbraio, giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Sull’Umbia settentrionali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco; sull’Umbria meridionale e sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco. Venti moderati . Zero termico intorno ai 1950 metri.

