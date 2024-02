E’ il progetto di Fondazione LHS dedicato alla sicurezza. Proiezione del cortometraggio “Doveva essere una festa”. Domani, martedì 20 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 al Cityplex Politeama Lucioli

Terni, 19 febbraio 2024 – Arriva a Terni con la collaborazione di Sistemi Formativi Confindustria Umbria “La linea sottile”, il progetto della Fondazione LHS – un’organizzazione no profit costituita da Saipem per diffondere la cultura della salute e sicurezza nell’industria e nella società – per sensibilizzare le nuove generazioni sul valore della sicurezza e sulla preziosità della vita.

Martedì 20 febbraio dalle 9.30 alle 11.30 al Cityplex Politeama Lucioli di Terni, alla presenza di oltre 300 ragazze e ragazzi delle scuole superiori del territorio, sarà proiettato il cortometraggio “Doveva essere una festa”, che racconta la tragedia della Lanterna Azzurra di Corinaldo, la discoteca in provincia di Ancona in cui la notte dell’8 dicembre 2018 sei persone persero la vita schiacciate dalla folla e 58 rimasero ferite, in un contesto privo delle più banali norme di sicurezza.

La vicenda è narrata dal giornalista Luca Pagliari, le cui parole sono intervallate dalle testimonianze di alcuni dei ragazzi che erano presenti alla “Lanterna” quella notte. Davide Scotti, Segretario Generale di Fondazione LHS ed esperto di cultura e leadership della sicurezza, interverrà in punti chiave del racconto per sottolineare gli errori e le mancanze dal punto di vista della sicurezza e sollecitare la riflessione su che cosa ognuno può fare perché vicende di questo tipo non si ripetano.

All’iniziativa partecipa il Clan Puez ’85 gruppo scout AGESCI Terni 9.

