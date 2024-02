Terni, 21 febbraio 2024 – E’ stato arrestato ieri dalla Polizia di Stato un cittadino lettone di 34 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per furto.

L’arresto, eseguito dalla Squadra Volante in un appartamento nei pressi della questura, è stato ordinato dal GIP del Tribunale di Terni, che ha disposto l’aggravamento della misura già in atto, sostituendola con la detenzione in carcere.

Il lettone, nonostante fosse agli arresti domiciliari, il 16 febbraio scorso era stato denunciato per evasione, in quanto era stato riconosciuto dai commessi di un supermercato come l’autore di un furto commesso in precedenza, inoltre, all’arrivo della pattuglia, l’uomo era stato trovato in possesso di una tenaglia di 25 cm.

Da ieri sera, si trova nel carcere di via Sabbione a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

