L’attuale sindaco concorrerà alle prossime elezioni amministrativeIl nuovo percorso si rafforza nell’unione, partecipazione e condivisione

Spello, 22 febbraio 2024 – La coalizione INSIEME PER SPELLO ufficializza la candidatura di Moreno Landrini a primo cittadino: l’attuale compagine che amministra la città, composta da forze politiche e civiche, rinnova il sostegno al sindaco Landrini come candidato alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno. I

l consenso al terzo mandato è arrivato anche dall’Assemblea del Partito Democratico di Spello, svoltasi lo scorso 14 febbraio, in occasione della quale gli iscritti hanno espresso la loro fiducia al sindaco Landrini per intraprendere questo nuovo percorso.

“Questo cammino si rafforza nell’unione, partecipazione e condivisione, sempre indirizzate al bene comune e alla crescita della nostra amata Spello – afferma Landrini -. Abbiamo operato insieme per costruire una nuova idea di città e del territorio, in cui ognuno può riconoscersi, prestare il proprio contributo e partecipare attivamente; siamo stati attenti a ciò che abbiamo ereditato e operosi nelle progettualità elaborate al fine di cogliere ogni nuova opportunità di sviluppo per la comunità.

Questa nuova candidatura che può contare su una consolidata esperienza amministrativa e su relazioni e sinergie attivate con altri Enti ed Istituzioni, se i cittadini ce ne daranno la possibilità – continua – sarà l’occasione per completare quanto iniziato, ma soprattutto per ideare, sviluppare e realizzare insieme la Spello del prossimo futuro.

Le parole “uniti” e “insieme”, con le quali abbiamo connotato i contenuti delle precedenti campagne elettorali e poi i programmi amministrativi, continueranno ad essere al centro delle nostre azioni. Ritengo che quando ogni nostra singolarità presenti una cifra comune, e organizzata sia volta in questa direzione, generale o particolare, ecco che emerge l’unità e l’unione e, di conseguenza, la comunità.

Una delle parole più preziose. Sono pronto nuovamente a mettermi al servizio di questa comunità – conclude Landrini -, con tutto l’impegno, l’entusiasmo, la passione e l’amore che hanno sempre contraddistinto il mio percorso politico e amministrativo, con la convinzione che ancora c’è molto da fare per continuare a elaborare un futuro migliore”.

(3)