Appuntamento alle ore 10:30 presso il DigiPASS di via Solferino, ingresso libero. Il sindaco Boccanera terrà a battesimo il magazine che sarà distribuito gratuitamente a tutti gli intervenuti

Norcia, 22 febbraio 2024 – “Nero Norcia – 60 anni di celebrità” è il titolo delo speciale che sarà presentato domani mattina, alle ore 10:30, presso la sala del DigiPASS con ingresso libero e distribuito gratuitamente a tutti gli intervenuti.

Il numero, curato dal giornalista Gilberto Scalabrini, esce in una elegante veste grafica e dedica 112 pagine di puro lusso editoriale alla prestigiosa mostra mercato nazionale del tartufo nero e dei prodotti tipici della Valnerina per i suoi sei decenni di notorietà.

Una preview di questo straordinario evento? Eccola qui.

Il magazine, stampato dalla Grafiche Millefiorini di Norcia, è stato curato dal giornalista Gilberto Scalabrini, direttore del quotidiano on line Umbria Cronaca e della rivista ECO.

In copertina l’immagine di san Benedetto, patrono d’Europa, firmata Antonio Ventura.

Lo speciale, nato da un’idea della Pro Loco di Cortigno, guidata dalla carismatica presidente Filippina Cortesini, vuole promuovere la cultura e il turismo sul territorio, ma anche celebrare 60 anni di celebrità del famoso e pregiato tubero nero.

Il magazine è un numero da conservare e l’atteso debutto vedrà presenziare il sindaco di Norcia Giuliano Boccanera, il presidente del BIM Tullio Fibraroli e Giampaolo Stefanelli, già amministratore del Comune nursino e memoria storica della mostra.

Le 112 pagine da sfogliare e leggere sono un affascinante viaggio attraverso belle foto, articoli accattivanti, interviste, curiosità, ricette culinarie della tradizione e coinvolgenti reportage su questa terra incantata, chiamata Valnerina.

La grafica del magazine è stata curata dal prof. Pierpaolo Ramotto, insegnante di pittura all’Accademia di Firenze.

Le menti creative che hanno contribuito con i loro testi sono Donatella Tesei, (Presidente della Regione), Renato Boccardo (Arcivescovo della diocesi di Spoleto-Norcia), Tullio Fibraroli (Presidente del BIM), Gianpaolo Stefanelli, Carlo Saveri (comandante regionale dei Carabinieri Forestali), i giornalisti Roberto Conticelli e Maria Rinaldi Miliani. Hanno collaborato Lucia Smurra, Filippo Mancanelli, Alberto Tomassi, Roberta Carucci, Alessandra Baldelli, Maria Antonietta Angelella, Luca Spigarelli.

Le straordinarie immagini sono dei talentuosi fotografi Sergio Mastriforti, Stefano Pasquini, Franco Ciminari, Giovanni Galardini, Antonio Ventura, Stefano Sisti e altri che, con i loro scatti, hanno catturato l’essenza unica di Norcia e della Valnerina.

«La Valnerina che raccontiamo in queste pagine con parole e immagini suggestive del territorio – afferma il giornalista Gilberto Scalabrini – è la Valnerina che la gente predilige per fuggire dal frenetico mondo urbano. Basta alzare gli occhi per vedere e contemplare la bellezza del creato. Quando sei in questa terra sentì i pensieri rimbombare tra i paesaggi antichi e la quiete.

Ti accorgi di essere perso in un silenzio irreale, che i minuti passano e pure le ore e anche il sole inizia a calare. Nulla si muove attorno a te e nessun suono si ode se non il rintocco del cuore tra le montagne, lo scorrere dei fiumi, il verde pastello dei prati in primavera e la natura dove vogliamo sempre ritornare».

