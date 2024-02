Grande successo della rivista diretta dal giornalista Gilberto Scalabrini che racconta Norcia e le sue specialità in 112 pagine a colori

Norcia, 25 feb. 2025 – Una grande emozione accompagna da venerdì scorso i visitatori del primo week end della mostra mercato del tartufo nero pregiato e dei prodotti tipici della 60esima edizione di “Nero Norcia”.

“È un momento straordinario per la nostra comunità e tutto il nostro territorio – ha detto con soddisfazione all’inaugurazione della kermesse il sindaco Giuliano Boccanera – perchè Sessant’anni di storia sono la dimostrazione dell’importanza che questa manifestazione ha avuto e ha tutt’ora per l’intero comprensorio della Valnerina e non solo. Un evento che ha carattere nazionale e di cui siamo orgogliosi e fieri”.

“E’ un anniversario molto importante – ricordato la governatrice dell’Umbria, Donatella Tesei – . Sessant’anni sono, infatti, veramente tanti. Norcia può rappresentare in tutto il mondo questa grande eccellenza che è il tartufo nero pregiato, divenendo una vetrina di rilevanza nazionale e anche internazionale.

Nero Norcia è un evento importante per l’economia del territorio, per il turismo e per promuovere ancora di più e ancora una volta un prodotto d’eccellenza del territorio”.

Quest’anno tutto l’evento ruota nel centro storico, finalmente libero dalla maggior parte di impalcature e cantieri. In questi giorni l’Amministrazione comunale ha inaugurato la riapertura di molti negozi.

Ieri, il taglio del nastro per la norcineria “Il casale de li tappi”, a Norcia dal 1956. La bottega, con la produzione e vendita diretta di salumi e insaccati di qualità, è proprio in piazza san Benedetto.

Un vero angolo di delizie per gli amanti della tradizione nursina, fatta di ingredienti semplici e naturali che non contengono lattosio, glutine e coloranti.

Gli stand della mostra sono circa 50 e vi trovano spazio, insieme al tartufo le tipicità locali e provenienti da altre zone d’Italia, i prodotti di questa terra dal ritmo lento. Sono tutti dislocati in Piazza san Benedetto, dove è stato anche allestito il Villaggio delle eccellenze.

Proprio questo spazio ospiterà la maggior parte delle iniziative collaterali alla mostra, convegni, incontri, dimostrazioni culinarie e showcooking, oltre al Salotto delle eccellenze, condotto dal giornalista Rai Paolo Notari, in cui si alterneranno, i sabati e le domeniche dalle 15, ospiti del mondo della cultura, del lifestyle, della cucina, dello sport e della meteorologia, con i quali parlare di Norcia, tartufo e territorio, insieme ad altre tematiche.

Ieri, Paolo Fadelli, fondatore di Joy e del brand Pantheon Profumi Roma, ha presentato un profumo esclusivo con fragranza cioccolato e tartufo nero di Norcia; Gianluca Carrabs, esperto di economia delle risorse alimentari e dell’ambiente, curatore della guida ‘L’Italia del tartufo’; e Luisanna Messeri, cuoca pop della tv, autrice, scrittrice e blogger, personaggio di trasmissioni televisive nazionali che è stata una delle chef de ‘La prova del cuoco’.

Oggi, domenica 25, ci saranno il giornalista Rai Amedeo Goria, il tenente colonnello dell’Aeronautica militare Massimo Morico, volto noto della Rai che si occupa di previsioni e rubriche meteo, e l’antropologo Giacomo Recchioni. Il Villaggio del gusto ospiterà diversi momenti di approfondimento, ma anche showcooking e degustazioni grazie alla presenza degli chef dell’Università dei sapori di Perugia.

“Norcia è una città – ha detto il commissario Castelli – sta dimostrando forza, energia, intelligenza perché possiamo documentare il cambio di passo che abbiamo dato dal 2023 alla ricostruzione vedendo come lungo il corso, dove non ci sono più gli stand ma i negozi. Negozi che finalmente sono stati restituiti alla piena agibilità e che quindi proporranno agli avventori, essi stessi, insieme agli ambulanti, i prodotti della comunità nursina. Qui a Norcia la ricostruzione c’è e si vede”.

Ieri si è svolto anche il convegno di Confagricoltura Umbria sulla valorizzazione delle aree interne e l’iniziativa ‘Piante tartufigene e tartuficoltura’ a cura della Federazione italiana tartuficoltori associati e Associazione Tartufai/Tartuficoltori Pietro Fontana; oggi, domenica 25,la presentazione del progetto Fenice di Università per Stranieri di Perugia, Camera di commercio dell’Umbria e Scuola umbra di amministrazione pubblica (ore 10 Villaggio delle eccellenze).

Venerdì scorso, grande partecipazione alla presentazione dello speciale di 112 pagine patinate di “Nero Norcia, sessant’anni di celebrità”, curato dal giornalista Gilberto Scalabrini. Gilberto sarà ospite del salotto di Paolo Notari sabato 2 marzo, alle ore 16:30.

Nella presentazione al DigiPass, Gilberto Scalabrini ha sottolineato come il giornale apre una finestra sui sei decenni della mostra ed è un magazine che rientra nell’editoria di qualità.

“Uno straordinario strumento di comunicazione -ha ribadito Gilberto Scalabrini alla platea gremita di gente – con il suo fascino, la sua dinamica, le sue emozioni, capace di creare un dialogo sempre diverso tra testo e immagine, perchè gioca con la sua forma, costringe alla lentezza e alla riflessione, ma è anche in grado di generare relazione”.

Ha poi ricordato la differenza e l’importanza di un giornale cartaceo a differenza du quella del supporto digitale. “Il giornale – ha detto – cartaceo ha le pagine che amiamo sfogliare, leggere e sfogliare ancora.

Il giornale cartaceo inoltre annulla le distanza che si registrano nel web. Un giornale cartaceo non viaggia attraverso pixel e scroll infiniti in un’applicazione; il guornale è un oggetto da toccare, conservare, di cui sentire il profumo della carta; è un’esperienza multisensoriale a cui uno schermo non può in alcun modo arrivare”.

E’ vero, verissimo! L’impaginazione del magazine, stampato da Grafiche Millefiorini, è dinamica; le foto, la struttura dei titoli, la forma delle griglie nelle quali sono stati inseriti testi e maxi didascalie richiamano alla mente l’editoria indipendente di pregio che si distingue da quella tradizionale.

Ogni storia, ogni articolo, ogni focus ha una sua grafica particolare che diventa il cuore pulsante del giornale. Insomma, un traguardo editoriale importante che offre al lettore 112 pagine da leggere e conservare, racchiuse dentro una galassia di belle foto, articoli, interviste, curiosità, ricette culinarie e reportage costruiti con la passione e il cuore.

