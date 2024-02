Ultimi incontri dell’iniziativa organizzata dalla Biblioteca comunale di Spoleto

Spoleto, 25 febbraio 2024 – Due gli appuntamenti conclusivi di “In viaggio con il cantastorie” tenuti dal favolista, cantastorie e attore Mirko Revoyera.

Lunedì 26 febbraio alle ore 17.15 nella Biblioteca comunale di Castel Ritaldi si terrà “Sette favole per la pace”, un incontro per interrogarsi sul tema della guerra e della pace, per cercare nelle fiabe ricette applicabili alla nostra vita per educare ai rapporti umani sinceri, alla giustizia e alla convivenza pacifica.

Giovedì 29 febbraio alle ore 17.15, invece, sarà la volta di “GLU GLU, storie di mare”, nella biblioteca comunale Ex teatro a Giano dell’Umbria. I viaggi in mare di personaggi mitologici, di creature fantastiche, di marinai avventurieri faranno da scenario per uno spettacolo esclusivo per bambine intrepide e bambini avventurosi!

Gli incontri, gratuiti, sono parte del percorso “In viaggio con il cantastorie” previsti nel progetto del Comune di Spoleto “Leggiamo! Lo spazio condiviso della lettura” realizzato dalla Biblioteca comunale con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura con il bando Città che legge 2021.

I Comuni coinvolti fanno parte della Zona sociale n. 9 e sono tra i sottoscrittori del Patto locale per la lettura 2021-2024.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 329 1066722.

(2)