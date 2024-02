Appuntamento nella Sala dell’Editto il 29 febbraio alle ore 17.30

Spello, 27 febbraio 2024 – Comune di Spello e forze dell’ordine insieme per la sicurezza dei cittadini: è in programma per giovedì 29 febbraio alle ore 17.30 nella Sala dell’Editto del Palazzo comunale un incontro pubblico rivolto alla cittadinanza per fornire consigli utili a prevenire furti e truffe.

Insieme al sindaco Moreno Landrini e all’assessore comunale alla sicurezza Enzo Napoleoni, interverranno il comandante della Polizia Locale di Spello Luigi Giordano, il luogotenente C.S. della Stazione dei Carabinieri di Spello, Massimo Trementozzi, il commissario capo del Commissariato di Polizia di Foligno, Gian Luca Porzi.

Nel corso dell’incontro saranno infatti esposti suggerimenti per difendersi dai rischi di truffe, raggiri, furti e rapine. Semplici regole di comportamento, con particolare attenzione agli anziani e alle persone sole, suggerite dalle forze dell’ordine per evitare le azioni di malintenzionati in casa, per strada, nei luoghi pubblici, ma anche utilizzando Internet.

A questa iniziativa faranno seguito ulteriori azioni volte ad aumentare la sicurezza dei cittadini e del territorio, una tematica particolarmente sentita dall’Amministrazione comunale e oggetto di forte preoccupazione da parte dei cittadini.

(1)