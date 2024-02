Mercoledì 6 marzo, ore 19.00, Umbria Classic Festival 2024 a Palazzo Mazzancolli

Terni, 28 febbraio 2024 – Nell’ambito delle manifestazioni Umbria Classic Festival 2024, l’Archivio di Stato, in collaborazione con l’Associazione Mozart Italia, sede di Terni, organizzerà il 6 Marzo, alle ore 19:00, un evento in musica, per rendere omaggio al compositore Maestro Alessandro Casagrande, di cui l’Istituto conserva l’Archivio, riproponendo a clarinetto dei versi popolari, una ninna nanna dedicata al fanciullo, Massimo Melchiorri, musicata ed eseguita dal compositore nel 1958.

Verranno riproposti anche versi classici del poeta Giacomo Leopardi “Imitazioni”, musicati ed eseguiti nel 1952 a Cascia nella Basilica di S. Rita.

Il Casagrande, con il proprio talento, pur nella sua breve vita, ha dato grande lustro al territorio. La storia, la musica, la letteratura, sono rami intrecciati di uno stesso tronco, che si chiama cultura e l’Archivio di Stato, partendo dai documenti storici, deve promulgare cultura in tutte le sue sfaccettature e legami.

