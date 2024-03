Domenica 10 marzo 2024 ore 16.30 una speciale visita guidata tematica presso il Museo del Capitolo

Perugia, 6 marzo 2024 – Il 10 marzo 2024, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’Isola di San Lorenzo propone una speciale visita guidata tematica presso il Museo del Capitolo.

A partire da selezionate opere all’interno dello spazio espositivo, si scoprirà la figura della donna a Perugia nella sua capacità di affermarsi come lavoratrice e di diffondere nel mondo le eccellenze locali, dal medioevo ad oggi.

Lo stimolo dato dalla giornata dell’8 marzo ci permetterà di ragionare sui diritti allo studio e al lavoro femminili per arrivare a individuare uno dei primi contesti lavorativi per le donne in età medioevale, la bottega sartoriale.

Riscopriremo così la particolarità dei tessuti prodotti nella nostra città, in particolare delle tovaglie perugine, così originali e rinomate a livello europeo, e si ricorderà come la moda abbia rivestito un ruolo primario nell’espressione dell’individualità femminile nel Rinascimento.

Il tramite della moda ci permetterà, dopo un lungo salto nel tempo, di arrivare a scoprire la ricchezza di grandi imprenditrici nel primo Novecento umbro.

Protagoniste di inizio secolo, artiste ad artigiane che hanno fatto la fortuna dell’economia cittadina, alcune di queste donne ci verranno raccontate dalle loro eredi di sangue e d’azienda.

Marta Cucchia per l’Atelier-Museo Giuditta Brozzetti e Anna Matilde Falsettini per lo Studio Moretti-Caselli ci saranno testimoni delle vite, imprese e tecniche delle antenate Giuditta Brozzetti e Rosa e Cecilia Caselli.

Il percorso, della durata indicativa di 60 minuti, si concluderà con uno spazio d’incontro tra le due ospiti e i visitatori, per poter scoprire in prima persona la capacità e il coraggio di queste aziende e famiglie nel trasmettere al presente la bellezza di arti antiche ma ancora ricche di splendore.

La visita guidata si terrà alle 16:30 presso il Museo del Capitolo.

Per info e prenotazioni:

075 5724853

isolasanlorenzo@genesiagency.it

www.isolasanlorenzo.it – Mostre ed Eventi

www.secretumbria.it

