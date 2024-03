Si parte il 24 marzo lungo il percorso della Perugia Vecchia Park nelle colline tra Deruta e Torgiano

Perugia 6 marzo 2024 – E’ stata presentata la seconda edizione dell’ENDURO CIRCUIT UMBRIA per Mtb e E-Mtb che è stata, causa previsioni meteo avverse, spostata a domenica 24 marzo (le iscrizioni si chiuderanno giovedì 21 marzo).

La prima tappa del Circuito è stata disegnata dal BIKE Cycling Team lungo il percorso della Perugia Vecchia Park tra i numerosi sentieri che si diramano nelle colline tra Deruta e Torgiano.

Ad aprire gli interventi è stato Michele Toniaccini sindaco di Deruta: “Come amministrazione comunale siamo fieri e orgogliosi di prendere parte a questo importante evento sportivo, perché coinvolge i giovani che attraverso questo sport possono così acquisire i valori fondamentali della vita. Per il comune è una grande opportunità per promuovere il territorio e l’auspicio è di proseguire questo percorso anche negli anni a venire. colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che gratuitamente si occupano di mantenere il Perugia Vecchia Park fruibile, accogliente e sempre in ordine”.

Maria Cristina Canuti Vicesindaco con delega allo sport ha ricordato che questo sarà un vento “passionale” che nasce in un ambiente naturale di grande bellezza.

Billera Emanuele e Armino Francesco rispettivamente presidente dell’associazione BIKE, e tecnico istruttore TA2 dell’associazione BIKE, hanno ringraziato tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento che l’anno scorso ha visto l’iscrizione di oltre 800 bikers. “Una manifestazione che – è stato ribadito – dà la possibilità ai nostri giovani di correre su un circuito regionale.

I rappresentanti dell’associazione POWERBIKES TEAM di Perugia 2010 e Gravity Team di Spoleto hanno sottolineato che per un giorno Deruta diventa capitale della mountain bike, con uno sport che non produce emissioni di CO2 è che può diventare volano per il turismo durante tutto l’anno”.

L’Enduro Circuit Umbria, riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana FCI, è un progetto per entrare a fare parte dei più importanti circuiti del centro Italia; la presenza del Team Scapicollo di Soriano, che avrà cura di organizzare una tappa in provincia di Viterbo, è finalizzata al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo di crescita. L’evento del 24 Marzo prevede quattro tappe dove gli amatori ed i ‘pro’ si possono dare battaglia in location spettacolari e, in esclusiva per l’Umbria, propongono una prova di tipo urban che si corre tra le più caratteristiche vie del centro storico di Perugia.

Una particolare attenzione è stata prestata al settore giovanile con la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi a partire da 13 anni (17 se gareggiano con e-bike). L’Enduro Circuit Umbria è valevole anche per l’assegnazione delle maglie di Campione Regionale MTB e dei punti Top Class necessari per il conseguimento del ranking di accesso alle competizioni nazionali e internazionali. La prima tappa del Circuito si correrà il 10 marzo nel Perugia Vecchia Park dove il BIKE Cycling Team ha disegnato le tre prove speciali tra i numerosi sentieri che si diramano nelle colline tra Deruta e Torgiano. Il parco è aperto tutto l’anno, molto frequentato dai bikers anche da fuori regione, il divertimento è sempre assicurato .

La seconda prova il 5 maggio, organizzata dal 2010 GravityTeam si svolgerà a Monteluco di Spoleto. Con partenza direttamente dal piazzale, si affronteranno le tre prove speciali disegnate lungo i sentieri che hanno già ospitato il Campionato Mondiale Enduro E-Bike.

A Spoleto saranno assegnate le maglie di Campione Regionale MTB Enduro e i punti Top Class Diversa ambientazione è quella offerta dal Powerbikes Team per la terza prova che si disputerà il 26 maggio all’interno del centro storico di Perugia. Per i trasferimenti tra le prove speciali, l’Amministrazione del capoluogo ha concesso l’utilizzo del mini-metrò.

La tappa, conclusiva del circuito, assegnerà le maglie di Campione dell’Enduro Circuit Umbria. A conclusione del circuito saranno organizzate uscite guidate per consentire a tutti gli appassionati di percorrere le prove speciali senza l’assillo e il timore di misurarsi contro il cronometro e sotto la guida e i consigli dei bikers più esperti.

