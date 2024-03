Perugia, 6 marzo 2024 – Minimetrò Spa, in occasione della Giornata internazionale della donna dell’8 marzo, ha organizzato insieme alla Biblioteca delle Nuvole, una mostra di fumetti dal titolo “Wonder Women, il fumetto è femmina – incontriAmo la bellezza in viaggio sul Minimetrò”. L’iniziativa avrà la direzione artistica di Laura Cartocci e sarà presente l’associazione ‘Un’idea per la vita” da lei presieduta.

L’inaugurazione della mostra è prevista per sabato 9 marzo alle 11, presso la stazione minimetrò di Pincetto. In quella occasione si terrà un’estemporanea di fumetti con otto artiste donne che indosseranno le magliette dell’Associazione di Laura Cartocci, al fine di promuovere l’importanza della prevenzione. I disegni realizzati dalle artiste verranno donati all’associazione Un’idea per la vita. La mostra, visibile presso tutte le stazioni del Minimetrò, sarà presente dall’8 marzo all’8 aprile. All’inaugurazione interverranno rappresentanti della Regione, della Provincia e del Comune di Perugia.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere il Minimetrò non solo come mezzo di trasporto sostenibile ma anche come luogo all’interno del quale realizzare eventi sul tema dell’arte, dell’ecologia e della sostenibilità.

(0)