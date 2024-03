Arrestato 23enne dai Carabinieri. La vittima è un 25enne ricoverato in prognosi riservata per una profonda ferita all’addome

Città di Castello, 11 marzo 2024 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Città di Castello, alle prime ore dell’alba di ieri, 10 marzo u.s., sono intervenuti nel piazzale antistante una discoteca tifernate, ove era stata segnalata la presenza di un giovane ferito.

Giunti sul posto i militari hanno identificato un 25enne di nazionalità albanese, abitante a Città di Castello, che presentava una profonda ferita all’addome, procuratagli mediante un coltello a scatto, rinvenuto e sequestrato dal personale operante.

Le attività di indagini avviate dai Carabinieri e l’escussione di persone presenti all’accaduto hanno consentito in poche ore di identificare il presunto aggressore, un 23enne, anch’egli del luogo, di origini albanesi, rintracciato nella propria abitazione e sorpreso anche in possesso di oltre 750 g di hashish confezionati e stipati all’interno di finte barrette di cioccolato.

Il giovane, al termine delle formalità di rito, è stato tratto in arresto, mentre il ragazzo che ha riportato le lesioni, dopo essere stato accompagnato presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Città di Castello, è stato successivamente trasferito presso il nosocomio di Perugia in prognosi riservata, in virtù della gravità delle ferite riportate.

Gli accertamenti dei Carabinieri sono tuttora in corso al fine di ricostruire esattamente la dinamica dei fatti e il possibile movente, nel caso, individuando potenziali eventuali correi o testimoni che avrebbero assistito all’evento.

