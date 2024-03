Sabato 16 marzo al Museo del vetro di Piegaro “Volontariato, biografia non autorizzata, forma e sostanza di un mondo riformato“

Piegaro, 12 marzo 2024 – “Volontariato, biografia non autorizzata, forma e sostanza di un mondo riformato“, è il titolo del saggio sul variegato mondo del volontariato in cui il Direttore del Cesvol Umbria Salvatore Fabrizio riflette insieme all’imprenditore Flavio Flamini.

Il volume verrà presentato sabato 16 marzo alle ore 16:30 presso il Museo del Vetro di Piegaro.

Il saggio spazia dalla riforma del Terzo Settore all’analisi dei fattori che potrebbero mettere a rischio l’associazionismo, dalla storia che ha determinato lo sviluppo e la diffusione in Italia di questo fenomeno a come questo cerca oggi di continuare a fornire supporto alla società, in un mondo che richiede sempre maggiore regolamentazione e digitalizzazione.

L’evento è promosso dalle associazioni Intra e Il Borgo in collaborazione con Sistema Museo e con il patrocinio del Comune di Piegaro.

