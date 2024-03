Colfiorito (Foligno), 23 marzo 2024 – Nella serata di ieri a Colfiorito, si è presentato alla cittadinanza il neocostituito comitato “Vivere Colfiorito e gli altipiani” nato sulla scorta delle notizie riferite al progetto di realizzazione di un tempio crematorio in prossimità del cimitero di Colfiorito, per esprimere vivo disaccordo alla realizzazione dell’opera.

Queste le parole della presidente, Elisabetta Lolli:

“Il nostro comitato, mi permetto di dire nostro in quanto credo sia vicino al pensiero di molti di noi, non è assolutamente contrario alla pratica di cremazione o alla creazione di Tempi Crematori, è semplicemente contrario alla scelta della locazione, cioè il nostro paese, la nostra montagna.

Vorrei a proposito ringraziare il sindaco Zuccarini e tutta la giunta comunale, per aver espresso pubblicamente e più volte il loro parere negativo alla realizzazione del progetto e vorremmo anche dichiarare la nostra NON appartenenza a correnti politiche. Siamo semplicemente un gruppo di persone che hanno scelto Colfiorito e la montagna per vivere, per sviluppare le proprie aziende, piccole o grandi che siano, siamo persone che credono profondamente nelle potenzialità della loro terra.

La parola che può riassumere la nostra volontà contro questo progetto è RESILIENZA, la stessa qualità che ci tiene ben ancorati al nostro territorio. Infatti le difficoltà che abbiamo affrontato negli anni e che affrontiamo quotidianamente ci hanno resi pazienti, ma la bellezza dei nostri altopiani, il coraggio di investire nei nostri prodotti e l’ospitalità delle nostre attività ricettive ci rende forti.

Il comitato nel tempo promuoverà attività culturali, attività ludiche e di informazione volte alla sensibilizzazione e alla conoscenza del territorio nelle sue varie sfaccettature.”

È seguita la lettura dello statuto e in particolare dell’articolo 2 in cui si sottolinea lo scopo del comitato:

“Il Comitato non ha fini di lucro e il suo scopo è quello di impedire la realizzazione del tempio crematorio e di tutte le eventuali altre iniziative che arrechino danno all’ambiente, al decoro, all’immagine ed alle realtà economiche locali o che siano in contrasto con esse.

Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di attività e manifestazioni collaterali, culturali o di spettacolo, o di quanto altro fosse ritenuto utile per la migliore realizzazione della propria finalità.

Per il raggiungimento dei propri scopi il Comitato potrà organizzare occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione e quant’altro possa essere di aiuto al Comitato; il tutto nei limiti previsti dalle disposizioni di Legge e dal presente Statuto.

Il comitato potrà avvalersi e dare incarico a consulenti, avvocati e/o altri professionisti.

Emettere comunicati stampa per dare pubblicità alle proprie iniziative e portare a conoscenza il pubblico delle proprie iniziative.

Richiamare l’interesse della stampa e dei media nazionali per amplificare i cittadini sulle proprie iniziative.

Coinvolgere associazioni e/o atre organizzazioni che siano ritenuti allineati per il raggiungimento degli scopi prefissi”.

L’atto costitutivo sarà inoltre accompagnato dalle oltre 1.000 firme raccolte nei giorni scorsi.

Il consiglio di gestione, oltre alla presidente Elisabetta Lolli, è formato da residenti e imprenditori che si sono fatti portavoce del sentire comune: Luca Mattioni, Oscar Pagliarini, Cristina Paoloni, Monia Tiburzi, Dante Amici, Beatrice Caponera, Samuele Amici, Giordano Mancini.

La serata è stata molto partecipata dalla popolazione, non solo di Colfiorito, e il comitato ha raccolto il sostegno di diverse associazioni del territorio.

Molti i cittadini che hanno aderito durante la serata. La presidente ha invitato ad aderire, anche nei prossimi giorni, tutti coloro che condividono lo scopo del comitato.

Comitato “Vivere Colfiorito e gli altipiani”

Contatti: 346 345 1813; viverecolfioritoeglialtipiani@gmail.com https://www.facebook.com/groups/427960642940050

