Appuntamento giovedì 28 marzo nella sala Pagliacci

Bevagna, 25 marzo ‘24 – Si terrà giovedì 28 marzo ore 11 alla sala Pagliacci della Provincia di Perugia la conferenza di presentazione dello spettacolo teatrale “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare.

Dopo lo straordinario successo ottenuto con la messa in scena dell’Elettra di Euripide, la Proloco di Bevagna insieme alla Compagnia teatrale Agape presenta altro grande classico del teatro. Il progetto è finanziato da Sviluppumbria all’interno del bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo.

Lo spettacolo si terrà il 6 e 7 aprile ( in replicare il fine settimana successivo) al Teatro Politeama Clarici di Foligno perché il Teatro Francesco Torti di Bevagna è attualmente chiuso al pubblico a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione, resi possibili a seguito di un finanziamento regionale.

Pertanto il debutto dello spettacolo dal vivo Romeo e Giulietta, destinatario del contributo a valere sul “Bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo – anno 2023”, non potrà avvenire nel suddetto teatro, così come stabilito in fase progettuale. Per ovviare a tale incresciosa situazione la Proloco di Bevagna ha sostituito la sede inizialmente prevista con il Teatro Politeama di Foligno, prevedendo in questa fase sia il debutto che alcune repliche. Il progetto proseguirà tutta l’estate con una tournée per i borghi umbri da Spello a Montefalco a Trevi.

Saranno presenti in conferenza stampa:

Davide Gasparrini – direttore artistico Agape Teatro

Rita Gasparrini – responsabile progetto Sviluppumbria

Francesco Bolo Rossini – regista Romeo e Giulietta

Daniele Gelsi – costumista

Veronica Taccucci – coreografa

Danilo Tamburo – compositore musicale

Marco Gasparrini – assessore cultura comune di Bevagna

