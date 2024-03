Gualdo Tadino, 25 marzo 2024 – Martedì 2 aprile 2024, il primo martedì dopo la Santa Pasqua, ritorna la festa della Madonna di Montecamera, una ricorrenza che ha origini molto antiche; si ha infatti notizia di offerte per questa manifestazione religiosa già dal 1647, “S’è speso per carità alli fratelli nel ritorno di Monte Camera”, estratto dal libro delle uscite del Santissimo Sacramento in Pieve di Compresseto, anni 1628-1721, pag.36a.

Scoppiata una terribile pestilenza, secondo la storia tramandata di generazione in generazione, la popolazione sana di Pieve di Compresseto si recò in processione al Santuario di Montecamera per implorare la grazia alla Madonna. Quando tornò, si vide venire incontro gli appestati ormai guariti. Da allora, ogni anno, la popolazione di Pieve di Compresseto e delle località vicine torna in pellegrinaggio, a piedi, al santuario ubicato fra San Pellegrino e Caprara.

La processione è particolarmente suggestiva perché rispetta le antiche tradizioni; inizia con un gruppo di fucilieri che attirano l’attenzione della comunità e precedono il corteo religioso, i fedeli sono suddivisi in giovani e adulti, in uomini e donne, ciascuno con accessori ed abiti specifici, vi è l’accompagnamento della banda musicale di Gualdo Tadino e ci sono rappresentanze delle confraternite e degli ordini religiosi del territorio. Il corteo si snoda dalle prime luci attraverso vicoli, strade, campi e boschi, con Il clero ed i laici che accompagnano la statua della Madonna pregando e cantando salmi, inni e litanie.

Un’ esperienza di profonda devozione e fede che raccoglie ogni anno tante persone e racchiude principi di umiltà, generosità, gratitudine e perseveranza.

