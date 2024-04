L’assalto intorno alle 4:30 di questa mattina. Asportate alcune migliaia di euro in banconote

Perugia, 25 aprile 2024 – Quest’oggi, a Perugia, alle prime luci dell’alba, intorno alle 04.40, un residente della frazione di Ponte San Giovanni ha segnalato alla Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri, tramite il Numero Unico di Emergenza – NUE – 112, di aver sentito un’esplosione nella zona, in particolare in via Gustavo Benucci.

Immediato l’intervento dei militari della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, della Stazione di Ponte San Giovanni e, a seguire, dei Vigili del Fuoco, che hanno avuto modo di constatare la deflagrazione dell’apparecchio bancomat installato presso la filiale della “Banca Centro Toscana Umbra” ivi ubicata, avvenuta pochi istanti prima.

Nella circostanza si è rilevato come ignoti, a mezzo di esplosivo, abbiano danneggiato l’area ove è posizionato il dispositivo atm e i locali interni dell’istituto di credito mediante l’onda d’urto che ne è conseguita.

Da un accurato sopralluogo condotto con l’ausilio dei Carabinieri della Sezione Investigative Scientifiche del Nucleo Investigativo del capoluogo, tra cui gli artificieri antisabotaggio, si è accertato che gli autori hanno asportato alcune migliaia di euro in banconote contenute nello sportello automatizzato, per poi dileguarsi.

Sono in atto le indagini condotte dai Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’evento e identificare i responsabili.

L’edificio interessato, ad eccezione dei locali posti al piano terra, ove è dislocata la filiale, da una verifica effettuata dal personale dei Vigili del Fuoco, è agibile.

