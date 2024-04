Umbertide, 29 aprile 2024 – In Umbertide, la Compagnia Carabinieri di Città di Castello ha predisposto negli ultimi giorni serrati servizi di controllo del territorio avvalendosi di un dispositivo composto da equipaggi provenienti dalle dipendenti Stazioni di Città di Castello e dell’Aliquota Radiomobile di Compagnia, chiamate in ausilio dell’Arma locale al fine di contrastare in via preventiva possibili forme di reato oltre che effettuare mirati posti di controllo, che hanno consentito l’identificazione e le conseguenti verifiche nei confronti di numerose persone e veicoli in transito nel comune.

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato 26 autovetture e più di 50 le persone, sono state elevate alcune infrazioni alle norme del Codice della Strada, tutte riguardanti condotte di guida pericolose, tra le quali l’utilizzo del cellulare alla guida degli autoveicoli.

Durante l’attività i militari hanno segnalato alla Prefettura di Perugia un cittadino di origini albanesi, in quanto trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente, e hanno proceduto al controllo di alcuni locali pubblici e degli avventori presenti, delle persone in transito alla Stazione ferroviaria e dei soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale.

