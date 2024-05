Una fusione unica di pianoforte verticale, coda, rhodes e sintetizzatori per delineare il confine tra musica classica ed elettronica

Assisi, 18 maggio 2024 – Prima volta in Umbria per Nils Frahm protagonista del palco del Teatro Lyrick di Assisi il prossimo 29 maggio alle 21.15. L’appuntamento, realizzato in sinergia da Dancity Echoes e Riverock, anticipa il Dancity Summer Festival e rientra nell’ambito del Riverock winter edition, rassegna invernale di eventi promossa dall’omonima associazione.

Quando ci si trova di fronte alla sfida di delineare il confine tra la musica classica ed elettronica, il nome di Nils Frahm emerge come il punto di convergenza. Il pianista e compositore berlinese è infatti noto per il suo approccio innovativo a uno strumento tradizionale come il pianoforte. Le sue esibizioni dal vivo mostrano una fusione unica di pianoforte verticale, coda, rhodes e sintetizzatori. Il suo modo di approcciare lo strumento è riflessivo e intimo, con un’alchimia sonora che mescola trame ambientali ed atmosfere elettroniche, conquistando un vasto pubblico in tutto il mondo.

I suoi tour mondiali hanno consolidato la sua reputazione di straordinario virtuoso e confermato la sua presenza magnetica sul palco. I suoi album hanno ricevuto elogi sia dalla critica sia dal pubblico, e le sue esibizioni dal vivo hanno segnato sempre il tutto esaurito.

Nel 2011, ha pubblicato “Felt”, un album rivoluzionario che lo ha fatto conoscere su larga scala, caratterizzato da una composizione diversa rispetto al passato, incentrata esclusivamente sul pianoforte. Due anni dopo, dopo un lungo tour, Frahm ha riscosso successo critico con l’album “Spaces”, esprimendo la sua passione per la sperimentazione e rispondendo alle richieste dei suoi fan di catturare l’essenza delle sue esibizioni live.

Nel 2015, Frahm ha istituito il Piano Day, un’associazione globale creata con i suoi amici più stretti per celebrare il pianoforte attraverso progetti e concerti innovativi in tutto il mondo. Nello stesso anno, ha composto la colonna sonora del film “Victoria” del regista Sebastian Schipper, vincendo il prestigioso German Film Prize.

Dopo l’uscita dell’album “All Melody” nel 2018, Frahm ha intrapreso un tour mondiale di due anni con oltre 180 spettacoli sold out. Nel dicembre 2020, ha pubblicato il film concerto “Tripping with Nils Frahm”, catturando visivamente e sonoramente un momento significativo del suo percorso. Il film è prodotto dall’etichetta e casa di produzione Leiter, in associazione con Plan B Entertainment.

Nel settembre 2022, Nils ha presentato il suo nuovo acclamato album, “Music For Animals”, composto da dieci tracce con una durata di oltre tre ore. Si tratta di un progetto ambizioso e coinvolgente, diverso da tutto ciò che Nils ha pubblicato fino ad oggi.

