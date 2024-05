Appuntamento il 25-26 Maggio alla Villa del Colle del Cardinale

Perugia, 18 maggio 2024 – Perugia Flower Show conferma la sua location: sarà ancora Villa del Colle del Cardinale ad ospitare l’edizione primaverile della kermesse che porterà, dal 25 al 26 Maggio, il meglio del vivaismo e dell’artigianato italiano.

Dopo le bellissime esperienze all'interno dei Giardini del Frontone, dei Giardini di Santa Giuliana e del Barton Park, la kermesse è pronta ad accogliere il proprio pubblico in una delle dimore storiche più belle e affascinati dell'Umbria: sarà ancora Villa del Colle del Cardinale la location di Perugia Flower Show!

Dopo le bellissime esperienze all’interno dei Giardini del Frontone, dei Giardini di Santa Giuliana e del Barton Park, la kermesse è pronta ad accogliere il proprio pubblico in una delle dimore storiche più belle e affascinati dell’Umbria: sarà ancora Villa del Colle del Cardinale la location di Perugia Flower Show!

LA LOCATION – Costruita nella metà del Cinquecento, la storica dimora è circondata da un ampio giardino che ospiterà il meglio del vivaismo e di una bellissima limonaia storica che, invece, vedrà la presenza dei migliori artigiani italiani. Il complesso naturalistico di straordinario fascino paesaggistico e di indiscusso pregio monumentale, riveste ancor oggi un grande interesse scientifico, per la varietà e la ricchezza delle specie botaniche rare, tanto da essere oggetto di analisi e di studio da parte della Facoltà di Agraria dell’Università di Perugia.

La scelta di confermare questa meravigliosa location storica deriva da una maturità che il Circuito Flower Show ha raggiunto negli anni grazie anche alle edizioni di Firenze e Verona entrambe ospitate in dimore storiche come Giardino Corsini e Giardino Giusti. Anche l’edizione di Perugia, quindi, sentiva l’esigenza di una location storica e di pregio come Villa del Colle del Cardinale.

L’EVENTO – La mostra mercato, appuntamento ormai irrinunciabile, permetterà al pubblico di scoprire in anteprima nazionale le novità del settore e di incontrare di persona i migliori collezionisti e produttori di rarità botaniche. L’edizione di maggio sarà come sempre dedicata interamente alle varietà che regaleranno splendore ai nostri giardini o balconi soprattutto nel periodo primaverile!

All’interno del giardino i visitatori avranno l’opportunità di incontrare più di 70 espositori tra i migliori del panorama florovivaistico nazionale con le loro collezioni incantevoli: bonsai tra i più rari, arbusti insoliti, rose di ogni tipo, alberi da frutto di ogni varietà da quelli del benessere fino a quelli in specie antiche e ritrovate, graminacee ornamentali, e tanto altro ancora!

Non mancheranno le piante perenni e le sempreverdi, le collezioni di piante aromatiche e le ortensie. Da non dimenticare naturalmente le piante carnivore, le orchidee i cactus, le piante insolite dal mondo e tanto altro ancora..

È proprio la conferma della location che ha reso possibile una svolta importante nella selezione degli operatori presenti, il palazzo e la magnifica orangerie del giardino apriranno le porte ai migliori artigiani, collezionisti italiani ed europei.

Non mancheranno i prodotti derivanti dalla natura che, all’interno della manifestazione, formeranno la Piazza dei Golosi, pronta a soddisfare ogni palato. Sarà possibile partecipare a degustazioni guidate, per scoprire prodotti antichi ritrovati e tanto altro. Un punto green food sarà pronto ad accogliere tutti i visitatori curiosi di scoprire una cucina naturale alternativa sempre rispettosa delle tradizioni del nostro territorio, e il divertimento sarà assicurato grazie a musica e brindisi floreali.

Una grande novità di questa edizione sarà un momento prezioso di confronto tra professionisti del settore del verde, un incontro che parlerà della manutenzione e cura dei Giardini Storici italiani. Il convegno, aperto a tutti, si terrà la mattina di sabato 25 Maggio all’interno di Villa del Colle del Cardinale.

Ogni edizione di Perugia Flower Show, poi, si prefissa di inserire tantissime novità dal punto di vista didattico: moltissime le attività collaterali gratuite tenute dagli stessi espositori, tra seminari dedicati anche all’entomologia e corsi di giardinaggio specialistico, laboratori creativi per adulti e attività didattiche per bambini di ogni tipo. Per maggiori informazioni e per iscrizione ai corsi: www.perugiaflowershow.com

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2024 – Villa del Colle del Cardinale, str. Per Sant’Antonio, 47 – Perugia – dalle 9:00 alle 20:00

Salta la fila! Acquista i biglietti online: https://ticketitalia.com/fiere/flower-show

