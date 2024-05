Terni, 20 maggio 2024 – Si sono conclusi con grande successo i Campionati Nazionali Gold Assoluti, che si sono svolti lo scorso fine settimana al Palatennistavolo Aldo De Santis di Terni.

La terza e ultima giornata di gare è stata dedicata al fioretto maschile e alla sciabola maschile e femminile. Questi eventi hanno visto gli atleti contendersi il pass di accesso ai prossimi Campionati Italiani di Cagliari, in un clima di intensa competizione e passione sportiva.

Un totale di 273 atleti ha partecipato alle competizioni, nella giornata di oggi, ma solo i primi otto per ogni arma hanno avuto l’opportunità di giocarsi l’accesso alla finalissima. Per il fioretto maschile, i qualificati sono stati: Nigosanti Andrea, Pupilli Matteo, Baldasso Alberto, Raffaelli Pietro, Fallica Carmelo, Gai Antonio Roman, Sanfilippo Andrea e Sposato Andrea. Nella sciabola maschile, i qualificati sono stati: Pucci Lapo Jacopo, Nardella Emanuele, Bertini Cosimo, Siano Mattia, Scepi Stefano, Zini Roberto, Simionato Filippo e Maestri Riccardo. Per la sciabola femminile, le atlete che si sono guadagnate l’accesso alla finale sono state: Schina Camilla, Giovannelli Ameli, Cattaneo Valentina, D’Orazi Francesca, Splendore Maya, Fusetti Diletta, Saracaj Rachele e Simonelli Giulia.

Le fasi finali delle gare sono state trasmesse in diretta sul canale YouTube Federscherma TV1 e sul profilo Facebook della Federazione Italiana Scherma, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire da vicino le emozionanti performance degli atleti.

Un ringraziamento speciale va alla Fondazione Carit, il cui supporto continuo permette di realizzare competizioni di livello internazionale e promuovere la scherma a Terni. Il loro contributo è fondamentale per il successo di eventi di tale portata. Un ulteriore ringraziamento va agli sponsor, tra cui il Cospea Village e l’Agenzia Generale di Terni Axa. Grazie al loro entusiasmo e sostegno, la manifestazione ha potuto raggiungere livelli organizzativi e qualitativi eccezionali.

Durante le premiazioni, sono intervenuti il consigliere del comune di Terni, Claudio Batini, e il consigliere della Federazione Italiana Scherma, Sebastiano Manzoni. La loro presenza ha sottolineato l’importanza dell’evento per la comunità locale e per il panorama sportivo nazionale.

L’ottima risposta della città di Terni e di tutti gli appassionati di scherma è stata evidente durante questo fine settimana, con 700 atleti che si sono sfidati per accedere alla competizione finale. Questo entusiasmo ha confermato ancora una volta il Circolo Scherma Terni come una delle eccellenze nel panorama nazionale della scherma.

Questi Campionati Nazionali Gold Assoluti non solo hanno messo in luce il talento degli atleti partecipanti, ma hanno anche ribadito l’importanza di eventi sportivi di alto livello per la promozione della scherma in Italia. Con il sostegno delle istituzioni locali, degli sponsor e della Federazione Italiana Scherma, il futuro della scherma a Terni appare luminoso e promettente.

