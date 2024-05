V^ edizione sul tema “Etica e sviluppo tecnologico. Sinergie per generare futuro”

ASSISI, 23 mag. 2024 – Dal 24 agosto al 1° settembre 2024 torna al Sacro Convento, per la sua V edizione, la scuola di formazione Percorsi Assisi, esperienza educativa che unisce studio e vita di relazione. Questa edizione ruoterà attorno al tema “Etica e sviluppo tecnologico.

Sinergie per generare futuro”. L’iniziativa inserisce l’approfondimento accademico in un contesto di dialogo, favorendo la maturazione dei partecipanti nelle competenze e nella comune responsabilità per il bene. Indirizzata a universitari, dottorandi e giovani lavoratori, la Summer school promuove uno studio interdisciplinare su temi di attualità in considerazione della complessità del reale, con potenzialità e aspetti problematici.

Il metodo alterna la formazione dei giovani con lezioni frontali e seminariali, attività di gruppo, visite ad aziende per un’esperienza sul campo e momenti ricreativi a sfondo culturale, con la scoperta di alcuni dei luoghi più significativi di Assisi e dintorni.

LA QUINTA EDIZIONE

L’infosfera sembra ormai l’ambito vitale in cui non possiamo non imparare a modulare relazioni e pensiero. Un vero e proprio ambiente vitale con il quale hanno a che fare tutti gli ambiti della nostra esistenza: siamo dentro un processo di trasformazione del mondo senza pari, che domanda un nuovo riconoscimento delle cose e delle interazioni, che ci interpella sul modo in cui lo stiamo pensando e governando, che chiede a quale concezione di essere umano debba far riferimento.

Abbiamo davvero idea del modo in cui semplici dispositivi stanno diventando una nuova “casa comune” e come ce ne stiamo realmente prendendo cura? Quali attenzioni permetteranno di onorare l’umana creatività di cui la tecnologia è una delle più significative manifestazioni, senza snaturare l’irriducibilità dell’umano alla macchina? Siamo consapevoli che le questioni della tecnica sono anche e soprattutto spirituali?

A partire da tali interrogativi, la V edizione di Percorsi Assisi propone un dialogo aperto e sinergico, guardando ai nuovi orizzonti delineati dallo sviluppo tecnologico, in nome di una premura nei confronti dell’umano, di una sua rinnovata amicizia solidale con sé stesso, i suoi simili e l’universo in cui abita e opera, e di un legame da continuare a pensare fra naturale e artificiale.

Tra gli ospiti che interverranno durante le giornate ci sarà anche il magistrato e Procuratore di Napoli Nicola Gratteri.

Le iscrizioni saranno aperte da lunedì 27 maggio 2024.

I promotori dell’iniziativa sono: il Sacro Convento di San Francesco, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università Luiss Guido Carli di Roma, l’Università degli Studi di Perugia, l’Università di Parma, l’Università degli Studi dell’Aquila e l’Università Politecnica delle Marche.

