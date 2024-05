3° Meeting Nazionale di nuoto della città di Terni”. Tre giorni di sport con 57 società partecipanti e 1158 atleti che scenderanno in acqua

Terni, 24 maggio 2024 – Dopo il successo dell’edizione 2023 al CLT fervono i preparativi per la terza edizione di “Acciaio. Meeting Nazionale di nuoto della città di Terni” organizzato dalla Polisportiva Circolo Lavoratori Terni con il sostegno di Arvedi AST, in calendario dal 31 maggio al 2 giugnopresso la piscina olimpica di Via Muratori a Terni.

Numeri in crescita rispetto alla scorsa edizione, con 57 società partecipanti e 1158 atleti in gara per un totale di circa 3700 competizioni. Le regioni d’Italia rappresentate saranno 10: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Umbria, Piemonte, Sardegna, Veneto, Trentino. Tra le società non mancheranno le regine nazionali degli ultimi anni come il Circolo Aniene, Aurelia nuoto, Rane Rosse oltre a squadre storiche come Olgiata, Vis sauro Nuoto e Stelle Marine.

Il programma prevede tutte le gare: dai 50, 100, 200 di ogni stile, ai 200 e 400 misti ,400 stile, 800 stile femminili e maschili e 1500 maschili e femminili. Per ogni competizione ci saranno batterie suddivise per tempi di ammissione, con l’ultima che vedrà al via gli atleti con i migliori crono.

Nella giornata conclusiva del meeting, domenica 2 giugno, si svolgerà “l’Australiana” una particolare gara ad eliminazione dove parteciperanno i primi 8 atleti dei 100 stile sia maschili che femminili: una prova molto impegnativa sia a livello fisico che mentale per gli atleti ma anche molto suggestiva ed appassionante da seguire per il pubblico. Tra le presenze ci saranno atleti di spicco del nuoto italiano, come Martina Cenci, Benedetta Scalise, Valeria Di Giacomoantonio, Andrea Magri, Federico Iannicca, Lorenzo Moriggi, Francesco Caroletta e Daniele Momoni.

Il Meeting si svolgerà la mattina dalle 9.00 alle 13.00 ed il pomeriggio dalle 15.00 alle 19.00.

L’evento è ad ingresso libero.

Dall’avvio delle competizioni, sul sito https://www.meetingnuototerniclt.it/ sarà possibile scaricare il calendario, le foto e in tempo reale conoscere tutti i risultati.

(1)