Perugia, 26 maggio 2024 – E’ di Santanicchia la Coppa Umbra 2024.*Anche quest’anno Cesare Santanicchia si aggiudica l’edizione di Subbuteo tradizionale della prestigiosa Coppa Umbra.

Molti gli atleti che si sono dati battaglia sabato 25 Maggio presso la sede parrocchiale di Ferro di Cavallo a Perugia. Giocatori venuti da fuori regione come Silveri, Zolfanelli ed i ternani Perotti Marco, Perotti Simone, Bussotti Micheli e Alessandro Arca insieme ai altri perugini Roberto Pieroni, Francesco Benussi, Stefano Cruciani, Giuseppe Gatti, Stefano Flamini e Cesare Santanicchia.

A spuntarla come lo scorso anno è stato Cesare Santanicchia, l’attuale campione italiano in carica ha avuto la meglio in finale contro Stefano Flamini per 1-0. Per il torneo cadetti di consolazione la vittoria invece è andata a Francesco Benussi che ha battuto Stefano Cruciani 1-0.

Prossimo appuntamento ora per gli umbri sarànno i campionati italiani individuali che si svolgeranno nel mese di Giugno presso Subbuteoland a Reggio Emilia.

