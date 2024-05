Ieri grande successo per la 33° edizione della gara podistica di Gualdo Tadino

Gualdo Tadino, 27 maggio 2024 – C’era grande attesa per la 33° edizione de “La Sfacchinata” di Gualdo Tadino con quasi 300 atleti in pre iscrizione. Le aspettative sono state ampiamente ripagate con una organizzazione impeccabile e risultati di grande livello, premiati anche da una bellissima giornata di sole che ha regalato a tutti i presenti una giornata di sport davvero indimenticabile.

Primo arrivato Marco Bianchi (che lo scorso anno era arrivato secondo) della Atl. Potenza Picena con il tempo di 33:32 (media 3:19 min/km), accolto da un grandissimo applauso dalla folla presente sulla linea del traguardo, che ha poi salutato anche la prima classificata tra le donne, Martina Cappelletti della Atl. Castello che, con 37:29 (media 3:43), ha bissato il successo dello scorso anno.

La grande risposta degli atleti umbri, con significative presenze anche dalle Marche, ha quindi ancora una volta premiato lo sforzo organizzativo della società podistica gualdese che negli scorsi anni ha deciso di modificare il tracciato storico della gara, optando per un percorso più veloce con partenza dal centro storico cittadino ed arriva nei pressi del Palasport C.A. Luzi.

Lo start alle 9.30 da Piazza Martiri della Libertà è stato dato dal sindaco Massimiliano Presciutti, accompagnato dall’assessore Jada Commodi, con gli atleti che, dopo aver percorso l’anello del centro storico, si sono involati in discesa per via F. Storelli in direzione San Rocco. Quindi il passaggio per Canale, poi il suggestivo percorso della Antica Via Flaminia fino al quartiere Biancospino e poi l’arrivo in Via Cavour dove Marco Bianchi e Martina Cappelletti hanno potuto esultare con le braccia al cielo.

Il podio assoluto maschile è stato completato da Matteo Merluzzo della O.R.S.T. 3.0 Asd con 33:54 e da Leonardo Grilli della Atletica Umbertide con 34:09. La gara maschile è stata molto combattuta fino all’ottavo km quando poi Marco Bianchi è riuscito ad allungare sugli inseguitori, conquistando una ventina di secondi di vantaggio che poi gli sono valsi la vittoria.

Più netta la vittoria della Cappelletti che ha migliorato il tempo dell’anno scorso di oltre due minuti, distanziando Linda Carfagna della Gubbio Runners, seconda classificata con 40:42 e Sara Cortona della Atletica Il Colle Asd, terza con 40:50.

Gli assoluti sono stati premiati con dei bellissimi piatti in ceramica dipinti a mano della tradizione gualdese a riflessi oro e rubino, raffiguranti la chiave simbolo del settimo centenario dalla morte del Beato Angelo, compatrono di Gualdo Tadino. A consegnare i premi l’assessore Jada Commodi, Andrea Brilli in rappresentanza dell’azienda Birra Flea, main sponsor della manifestazione insieme a Motus e Fazi Carni, e Mario Procacci, presidente della Atletica Taino.

Dopo le premiazioni delle nove categorie maschili e tre femminili, il presidente del Comitato dei festeggiamenti del settimo centenario del Beato Angelo, Carlo Catanossi, ha premiato le sei società per maggior numero di partecipanti: Atletica Winner Foligno, Gubbio Runners, Assisi Runners, Atletica Il Colle, Avis Fabriano, Pietralunga Runners.

A tutti i partecipanti, il pacco gara con una bottiglia ed un bicchiere Birra Flea.

“Gara perfettamente riuscita, numeri molto positivi in linea con le gare che si stanno facendo in Umbria in questo momento – il commento a caldo del presidente della Taino, Mario Procacci -. Noi siamo molto felici, tutto è scorso per il verso giusto e per questo voglio ringraziare tutti i nostri tesserati, gli sponsor e l’Unitalsi per il consueto aiuto lungo il percorso.

Le premiazioni si sono svolte in un bel clima di festa e voglio fare i complimenti ai due vincitori Marco Bianchi e Martina Cappelletti di Bastia che, oltre ad essersi confermata qui a Gualdo, nelle ultime due settimane ha vinto anche Grifonissima e Scopetto”.

Il presidente ha quindi ricordato il prossimo appuntamento di domenica 14 luglio a Valsorda con la “Tra i Monti de Gualdo” di 10 km, valida per il campionato regionale Fidal di corsa in montagna, ed il Valsorda Trail di 20 km (D+900 mt), 2° Memorial Antonio Fabi, entrambe valevoli per la 5a prova del “Top Runners Challenge – Etruscan Cup 2023”, con il ritorno, a grande richiesta, della barbozza cotta alla brace.

Quindi la novità di quest’anno, con la prima edizione della StraRigali, una gara di 7 km pianeggianti nella frazione gualdese, durante la Sagra della Caramella mercoledì 17 luglio con il ritrovo alle 17 e la partenza alle 18,30.

