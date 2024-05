Sabato 1° giugno dalle ore 15.00 alle ore 17.30

Campello sul Clitunno, 28 maggio 2024 – In occasione di Appuntamento in Giardino 2024, la manifestazione per la valorizzazione della ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini di tutta Europa promossa dall’APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia con il patrocinio del Ministero della Cultura e di ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, sabato 1° giugno, dalle 15.00 alle 17.30, è in programma Il Tempietto en plein air, una iniziativa gratuita previo acquisto del biglietto di ingresso o della Spoleto Card.

Tutti color che visiteranno il monumento Patrimonio Unesco di Campello sul Clitunno, potranno cimentarsi nella realizzazione di un acquerello per riprodurre il celebre tempietto che nel passato ha ispirato tanti celebri pittori.

Per informazioni è possibile rivolgersi a Sistema Museo chiamando i numeri 0743/275085 – 0743/46434 o inviando una mail a spoleto@sistemamuseo.it.

È consigliata la prenotazione.

