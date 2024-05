Tutto pronto per lo spettacolo “Broadway al Monte”

Monte Santa Maria Tiberina, 28 maggio 2024 – Non solo arte, ma anche puro spettacolo sotto le stelle. A Monte Santa Maria Tiberina, venerdì 31 maggio andrà in scena “Broadway al Monte”, l’evento realizzato dagli studenti provenienti dalle migliori compagnie di Musical statunitensi che per tutto il mese di maggio hanno lavorato intensamente nel suggestivo borgo per dare vita a un vero e proprio spettacolo di Broadway.

Il concerto, completamente gratuito, promosso dalla Pro loco di Monte Santa Maria Tiberina, si terrà nella Piazza del Castello alle ore 19, e vedrà l’esibizione di otto artisti emergenti insieme alle star di Broadway Teri Hansen, Andy Peterson, Luis Villabon e Ali Kocygit.

Un altro appuntamento straordinario da non perdere, che si unisce alle mostre allestite nelle sale del Palazzo Museo Bourbon e alle tante proposte che per tutto il mese di maggio hanno conquistato i visitatori, mettendo in luce anche le bellezze offerte dal piccolo borgo medievale, ricco di tradizioni, cultura e antichi sapori.

