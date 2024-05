Foligno, 29 maggio 2024 – “Emozioni e fascino”: è questo il titolo del nuovo numero speciale di ECO dedicato alla Giostra della Quintana. La presentazione del magazine avverrà domani, 30 maggio, alle ore 16:00, presso l’Oratorio del Crocifisso (attiguo all’Auditorium san Domenico). Ingresso libero.

Il magazine sarà distribuito gratuitamente a tutti gli intervenuti.

“Come per gli altri numeri – afferma il direttore responsabile, Gilberto Scalabrini – anche questa volta grafica e impaginazione fanno la differenza: sono un connubio di eleganza e creatività, uniscono comunicazione e forma estetica in una danza armoniosa di immagini e testi. Una lettura piacevole per il lettore dalla prima all’ultima pagina. E’ questa la vera forza di ECO tanto che è gelosamente collezionato come un atto d’amore per il giornale di carta”.

ECO, supplemento del quotidiano on line Umbria Cronaca, in questi otto anni di pubblicazioni, ha contribuito piacevolmente alla promozione e valorizzazione dell’Umbria, raccontando e documentando ai lettori le cose belle della nostra Regione, fra cui la Quintana appunto.

A presentare l’edizione saranno il direttore Gilberto Scalabrini e Roberto Conticelli, quest’ultimo già presidente dell’Ordine dei giornalisti dell’Umbria e capo redattore de La Nazione.

Fra gli ospiti il presidente dell’Ente Giostra Quintana, Domenico Metelli, e il Presidente della Commissione artistica dell’Ente, Simone Agostini.

Durante la presentazione saranno proiettate su schermo le foto che “vestono” le 112 pagine del magazine.

Le immagini sono di Marco Cardinali, Gabriele Cirocchi, Stefano Preziotti, Emilio Marona, Alessandro Lorenzetti, Andrea Ciancaleoni, Veronica Gasparrini e Antonio Ventura.

Gli articoli invece portano le firme di Gilberto Scalabrini, Roberto Conticelli, Anna Maria Rodante, Simone Agostini, Daniele Mantucci, Federica Menghinella, Pia Fanciulli, Daniele Ciri, Maria Antonietta Angelella, Ilaria Rossi, Michela Cordiali, Sandra Tomassini, Lorenzo Capoccia, Ilaria Latini, Fabio Luccioli, Linda Gnozza, Michele Gnozza, Lucia Fantauzzi, Giulia Marinangeli, Giovanni Ruiu, Francesco Castellani, Roberta Rosignoli, Valentino Manili, Giampiero Carini.

Il magazine – come accennato poco sopra – sarà distribuito gratuitamente agli intervenuti, mentre nei giorni a seguire ECO si potrà trovare (sempre gratuitamente) presso gli sponsor, l’Ufficio Turistico (Iat) a porta Romana, Biblioteca Comunale di Foligno in Piazza del Grano, Studio Foto Cardinali alle Scale di Porta Romana.

Sarà distribuito anche negli esercizi commerciali del centro storico e raggiungerà pure le città di Perugia, Terni, Spoleto e l’hinterland della Valle Umbra Sud

