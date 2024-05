TERNI,29 maggio 2024 – Utilizzare i videogiochi come veicolo educativo, affrontare tematiche sensibili e offrire un’opportunità formativa innovativa agli adolescenti del territorio.

Sono questi gli obiettivi principali del “Gamification Camp”, il primo campus estivo in Umbria che a Narni mira a fare aggregazione giovanile attraverso i videogiochi. A proporlo l’assessorato alle politiche giovanili con un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado della Zona sociale 11.

L’assessore alle politiche sociali spiega che si tratta di un’esperienza atta a sviluppare un percorso di media education per migliorare negli adolescenti l’informazione e la comprensione critica dei nuovi mezzi di comunicazione. Lo scopo è utilizzare il metodo didattico innovativo del gaming per creare un approccio ludico alla didattica propria del serious games.

Il Gamification Camp si terrà in due sessioni: la prima dal 1° al 5 luglio e la seconda dal 2 al 6 settembre. Gli incontri si svolgeranno alla scuola media Luigi Valli a Narni scalo dalle 9,00 alle 16,00, inclusa una pausa pranzo 13,00-14,00. L’iniziativa, gratuita, prevede un numero limitato di posti, con un massimo di 25 partecipanti (5 per ogni scuola).

Durante il camp, i ragazzi avranno l’opportunità di partecipare a workshop interattivi dove impareranno a utilizzare la gamification per migliorare le proprie capacità di problem solving e collaborazione. Saranno coinvolti in sfide di squadra, lavorando insieme per creare videogiochi che affrontano tematiche sociali importanti. Inoltre, avranno l’occasione di incontrare esperti del settore gaming e dell’educazione, che condivideranno le loro esperienze e conoscenze. Il risultato finale sarà la realizzazione e presentazione di un videogioco creato dai partecipanti stessi.

Questo innovativo percorso formativo è finanziato dalla Zona sociale n.11 attraverso il programma regionale “L’Umbria con e per i Giovani: costruire il Futuro”, che rientra nei progetti territoriali attuativi dell’Intesa 77/CU/2022 – Fondo nazionale Politiche giovanili 2022.

Le famiglie interessate possono iscriversi utilizzando il Qcode presente nella locandina. Per ulteriori 0744747295 o 0744747247.

