Spettacoli ed esibizioni per conoscere le tradizioni e culture popolari di altri Paesi. Da domenica 11 a giovedì 15 agosto con tappe anche a Cortona e Santa Maria degli Angeli

Castiglione del Lago, 5 ago. 2024 – “Unità nella diversità. Operare insieme a favore della pace e della prosperità, mantenendo al tempo stesso la ricchezza delle diverse culture, tradizioni e lingue del continente”.

Come si legge in bella evidenza e in varie lingue nella prima pagina della brochure della manifestazione, è questo lo spirito che dal 1978 anima la Rassegna internazionale del folklore di Castiglione del Lago. Un evento organizzato dal gruppo folcloristico castiglionese ‘Agilla e Trasimeno’, sostenuto dal Gal Trasimeno-Orvietano, che ogni estate porta in Umbria artisti e gruppi folk da vari angoli del mondo e che quest’anno si terrà da domenica 11 a giovedì 15 agosto.

In questa 45esima edizione, ad affascinare il pubblico locale e i tanti turisti che in questi giorni popolano il Trasimeno e i territori limitrofi saranno, insieme alla compagine di casa, gli artisti bulgari del folk dance klub Dobrudja di Dobrich, i georgiani del folk dance group Abkhazia di Kutasi e il gruppo musicale folk ‘Ribellicanti’ .

Quest’anno, poi, le musiche, le danze, i colori e le suggestive atmosfere proposte dagli artisti del festival varcheranno i confini comunali arrivando anche nella vicina Toscana e in altre località umbre. Si parte domenica 11 e lunedì 12 agosto, rispettivamente nelle frazioni castiglionesi di Villastrada e Gioiella, con i bulgari del folk dance klub Dobrudja.

Martedì 13 la rassegna farà tappa a Cortona con il gruppo bulgaro e i georgiani del folk dance group Abkhazia. Mercoledì 14 agosto si torna in Umbria, ma a Santa Maria degli Angeli, sempre con entrambi i gruppi di Bulgaria e Georgia.

Gran finale il giorno di Ferragosto al teatro della rocca di Castiglione del Lago con il gruppo folkloristico Agilla e Trasimeno, il gruppo musicale folk ‘Ribellicanti’ e le attese performance di bulgari e georgiani. All’evento sarà ospite il Comune di Lucignano che, come Castiglione del Lago, è uno dei Borghi più belli d’Italia, accompagnato dal gruppo musicale folk ‘Ribellicanti’. Tutti gli spettacoli, compreso il gran finale alla rocca medievale, sono a ingresso gratuito e inizieranno sempre alle 21.15.

“Il festival – spiegano gli organizzatori – si basa sulla formula dello scambio culturale tra gruppi folcloristici per favorire la conoscenza delle tradizioni e della cultura popolare di diversi Paesi. Ha acquistato notevole fama in Italia e all’estero sia per l’originalità della formula, sia per il livello qualitativo degli spettacoli, rappresentando ormai la principale manifestazione umbra nel suo genere e una delle più importanti a livello nazionale”.

Nelle edizioni organizzate finora si sono esibiti decine e decine di gruppi folk provenienti ormai da quasi tutti i paesi del mondo; sono stati infatti presenti, fra gli altri, i brasiliani del Carnevale di Rio, i maori della Nuova Zelanda, gli aborigeni australiani, gli africani della Costa d’Avorio e i rappresentanti delle maggiori scuole dei paesi dell’Est e dell’Asia.

