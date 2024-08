Prestigioso quinto posto alla competizione nazionale a cui hanno preso parte 15 regioni. Per gli atleti under 16 e 18 occasione di confronto

Perugia, 5 ago. 2024 – Si è conclusa con grande successo la seconda edizione della Coppa delle Regioni che si è svolta dal 30 luglio al 5 agosto al Padel Arena Fastweb Perugia.

L’evento ha visto la partecipazione di quindici regioni d’Italia, con l’Umbria che ha ottenuto un prestigioso quinto posto, piazzandosi dietro a Lombardia, Liguria, Lazio e Sicilia, divenuta campione d’Italia.

La competizione è stata un’occasione di confronto intenso per i giovani atleti delle squadre under 16 e 18 anni, provenienti da tutta Italia. In un clima di sano agonismo, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di giocare, crescere e stringere nuove amicizie, migliorando il proprio livello di gioco e confrontandosi con i talenti di altre regioni.

Sotto lo sguardo vigile dei coordinatori del settore tecnico nazionale under 18, Ludovico Pisani e Sara Celata, il livello di gioco dei ragazzi è stato anche analizzato grazie al supporto di Massimiliano Brocchi, specialista della Fitp (Federazione italiana tennis e padel) in match analysis, e Martin Pereira.

“Il Padel Arena Perugia Fastweb – commentano dalla struttura – si conferma un punto di riferimento per il padel in Italia. La struttura, nota per la sua impeccabile organizzazione e per l’attenzione dedicata ai giovani talenti, continua a promuovere lo sviluppo di questo sport grazie alle sue moderne infrastrutture e a uno staff altamente qualificato.

Il padel in Italia sta vivendo un momento di crescita notevole, ma il cammino da percorrere è ancora lungo. Aver messo al centro dell’attenzione i giovani, come dimostrato anche dalla nostra Padel Arena Academy, ci permette di guardare con fiducia al futuro di questa disciplina. Investire nei giovani talenti è la chiave per garantire un avvenire promettente al padel, focalizzandosi sulla loro formazione e crescita”.

Come ha sottolineato da uno dei soci fondatori del club, l’imprenditore Matteo Minelli, “un ringraziamento speciale va a tutti coloro che contribuiscono al successo di questi giovani atleti: alla Federazione italiana tennis e padel ai club, agli allenatori e agli istruttori che seguono quotidianamente i ragazzi, e alle famiglie che dedicano tempo e risorse per sostenere i propri figli”.

I ragazzi sono poi stati premiati anche alla presenza di Roberto Carraresi, presidente del Comitato regionale Umbria della Fitp, e Maurizio Mencaroni, vicepresidente del comitato regionale Umbria della Fitp.

“Siamo orgogliosi dei risultati dell’evento – concludono dal Padel Arena Fastweb Perugia – e attendiamo la prossima edizione”.

(5)