Bastia Umbra, 6 agosto 2024 – Il 9, 10 e 11 Agosto Street Festival ai Giardini Pubblici di San Lorenzo. Tre giornate ad ingresso libero che, per questa edizione, vedrà presenti i Food Truck di Passatempo BBQ, La Vecchia Frittoria, Ebé Perugia, La Pecora Nera, Cukuc Perugia, Angelo Attanasio, Silvana e Massimo, e un ricco programma di eventi distribuito nelle 3 serate del Festival.

Venerdì 9 Agosto toccherà a Dj Spear far ballare e divertire i presenti, Sabato 10 sarà la volta di Rossano DjRox Frapiccini e Domenica 11 toccherà al Concerto della No Name Band chiudere questa edizione dello Street Festival.

L’Area dei Giardini, per l’occasione, sarà allestita con tavoli per lo street food, chiosco per le bevande, birra e cocktails, truck con gelato artigianale, un’area giochi per i più piccoli e vari mercatini.

San Lorenzo non vede l’ora di festeggiare insieme a voi e vi aspetta ai Giardini il 9, 10 e 11 Agosto, non mancate!

(2)