Foligno, 6 agosto 2024 – In occasione della 40a edizione della festa “Sette Giorni in Montagna” e della 32a sagra della Lenticchia di Annifo, il Parco di Colfiorito parteciperà con un proprio contributo culturale all’escursione organizzata dall’associazione Fie Bagnara aps, in collaborazione con la Proloco di Annifo.

Il programma della 40a edizione di “Sette giorni in montagna” si aprirà sabato 10 agosto alle 8,30 con l’escursione “Annifo tra antiche e nuove strade”, per portare i camminatori a spasso su vecchie e nuove vie e per raccontare la storia del territorio. La passeggiata sarà anche l’occasione per conoscere i diversi “micro toponimi locali” con cui vengono denominate da secoli le località oggetto dell’escursione.

Il percorso si snoderà ad anello, con partenza da Annifo per una lunghezza di circa 10 km e un dislivello intorno ai 300 metri. L’attività è classificata, secondo la scala CAI, con la difficoltà “E”, cioè escursionistica. Il ritrovo è fissato per le 8,30 presso la sede della Proloco di Annifo, mentre il rientro è previsto per le 13,30 circa.

Per poter partecipare all’escursione occorre essere tesserati F.I.E. (Federazione Italiana Escursionismo), oppure, i non iscritti potranno partecipare versando la quota per la copertura assicurativa giornaliera di 5 euro e comunicando, all’accompagnatore referente, il proprio nome, cognome e codice fiscale, tassativamente entro venerdì 9 agosto.

Per prenotazioni e informazioni più dettagliate contattare i numeri 338-5876122 e 339-6798358. L’attività, come l’intera manifestazione, è patrocinata dal Comune di Foligno per la sua valenza sociale, aggregativa, culturale e di promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici locali.

