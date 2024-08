Visita guidata alla Cattedrale

Perugia, 6 agosto 2024 – In occasione della ricorrenza di San Lorenzo, patrono della città, Isola San Lorenzo organizza per il terzo anno consecutivo una serata eccezionale di visite guidate serali in Cattedrale alla scoperta delle sue vicende e dei tesori storico-artistici in essa contenuti.

Al termine della visita guidata un brindisi sulla suggestiva Loggia di Braccio concluderà la serata con un calice di spumante della cantina Berioli e un assaggio di Sushi Umbro.

Nel marzo del 1300 la città di Perugia decise di costruire una nuova cattedrale, ma si dovette aspettare la fine del 1400 per ammirare il nuovo edificio completato.

Da allora la Cattedrale è divenuta il naturale sfondo prospettico di Corso Vannucci e di Piazza IV Novembre, e uno scrigno prezioso di storia e di fede. Qui sono conservati splendidi capolavori dell’arte italiana, che saranno al centro della visita guidata, come la Madonna delle Grazie attribuita al pittore Giannicola di Paolo, allievo del Perugino, eseguita agli inizi del 1500, il coro ligneo realizzato dai maestri toscani Giuliano da Maiano e Domenico del Tasso nel 1491 e la monumentale sacrestia in cui è possibile ammirare uno dei più bei cicli pittorici tardo rinascimentali eseguito dal pittore Giovanni Antonio Pandolfi, in cui è raffigurato il martirio di San Lorenzo. Questa serata consentirà al visitatore di conoscere, inoltre, la storia di Lorenzo, martire romano a cui è dedicata la cattedrale perugina.

A seguire, la visita prosegue addentrandosi nel chiostro della Cattedrale e salendo fino all’esclusiva Loggia di Braccio, costruita nel 1423. Qui un assaggio di Sushi Umbro e un calice di spumante della cantina Berioli concluderanno la serata all’insegna della cultura e dell’enogastronomia, immersi nel suggestivo contesto con affaccio su Piazza IV Novembre e sulla Fontana Maggiore. Un’occasione unica per lasciarsi sorprendere dall’incontro con la bellezza nel cuore dell’acropoli di Perugia.

Le visite avranno una durata di circa 60 minuti con partenze nei seguenti orari: 19:45 / 20:30 / 21:15 / 22:00.

Il costo dell’esperienza è di 15,00€ a persona.

L’ingresso in Cattedrale, eccezionalmente aperta di sera, sarà libero e gratuito.

Per informazioni e prenotazioni:

www.secretumbria.it – 075 8241011 – 3701581907

I biglietti sono disponibili su secretumbria.it al seguente link: https://bit.ly/SanLorenzoPerugia24

