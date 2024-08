Al volante della Renault Clio Rally5 e assecondata dall’esperto copilota Andrea Cecchi, ha chiuso con una vittoria l’ostico impegno lucchese, che le ha consentito di passare al comando della classifica “rosa” di settima zona

Foligno, 06 agosto 2024 – E’ una Chiara Galli sorridente, estremamente felice e soddisfatta, quella vista accarezzare la bandiera a scacchi della 59^ Coppa Città di Lucca, quinta prova della Coppa Rally di zona 7, svolta lo scorso fine settimana.

Al via con la Renault Clio Rally5 della squadra pistoiese PRT gommata MRF e con al fianco il copilota pratese Andrea Cecchi, la lady driver folignate era chiamata a conferme e proprio nella gara più ostica ha tratto la maggior soddisfazione, andando ad aggiudicarsi la classifica femminile oltre che sfruttando l’occasione per passare al comando della classifica di campionato, quando adesso mancano due prove al termine, Casciana Terme di inizio settembre e Pistoia, un mese dopo.

Una gara, due giorni e otto prove speciali che Galli ha portato a termine confermando quella evoluzione tecnica palesata già al precedente impegno di Reggello, con sensazioni alla guida della Clio sempre migliori. Il tracciato di Lucca, in ampia parte rivisto rispetto alle precedenti edizioni, ha dunque contribuito ad una trasferta di soddisfazione, carica di conferme, che ha portato la lady driver a esprimersi in mondo sempre più convincente al volante della vettura transalpina.

Di cautela l’avvio nel doppio impegno del tardo pomeriggio del sabato sulla prova dell’Altopiano delle Pizzorne, strada resa indecifrabile dal temporale arrivato poco prima del via. Poi, alla domenica l’impegno doppio del Monte Serra e quello di Chiatri, corsi per due volte, hanno proseguito a dar valore alla prestazione, sia sotto l’aspetto cronometrico che soprattutto per il lato guida e delle sensazioni avute anche dagli pneumatici MRF sul caldo asfalto della lucchesia. Particolarmente di soddisfazione anche la tenuta fisica in due giornate di caldo asfissiante, risultato di una mirata preparazione da parte dell’equipaggio.

CHIARA GALLI: “Una gara che mi aspettavo difficile ma non in questo modo. L’avvio è stato sofferto, la strada era scivolosissima ed il secondo giro sulle Pizzorne al buio ha imposto particolare attenzione a non commettere errori. Strategicamente, dovevamo tornare via da Lucca con il punteggio pieno per la classifica femminile e l’obiettivo è stato centrato, ma è stato un impegno ostico, che ci ha sempre tenuti sulla corda.

Buone anzi, buonissime le sensazioni di guida, sto davvero iniziando a “vestirmi” la macchina, avevo voluto anche andare più ma con il mio copilota abbiamo cercato soprattutto di ragionare, non andando a cercare il risultato singolo in prova ma guardando e pensando all’intera gara ed al campionato. E la cosa ha pagato, obiettivo raggiunto in tutto, il finale di stagione sarà comunque incandescente”.

Dopo la pausa di agosto, la Coppa Rally di Zona proporrà il penultimo appuntamento della Coppa Rally di zona 7, il 42. Rally di Casciana Terme, sulle colline pisane, in programma il 7-8 settembre.

