Foligno, 8 agosto 2024 – E’ stato pubblicato l’esito della selezione dei dieci artisti per la realizzazione di cornici creative. Gli artisti individuati sono: Santo Arizzi; Raffaele Avellino; Camillo Baldeschi; Luigi Basile; Danilo Fiorucci, Maria Stefania Fuso; Benedetta Galli; Armando Moriconi; Nicola Renzi; Angela Sanzari.

Il Comune di Foligno ha selezionato gli artisti cui affidare la realizzazione di altrettanti marker visivi nella forma di lastre, da apporre sulla pavimentazione in corrispondenza di opere d’arte contemporanea già individuate nella città di Foligno.

La realizzazione delle lastre artistiche è prevista nel progetto “Arte da inciampo. Un percorso alla scoperta della Foligno contemporanea” – ammesso al finanziamento per l’Assegnazione del fondo per l’anno 2021 a sostegno delle piccole e medie città d’arte e dei borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuta all’epidemia di COVID-19 per progetti contenenti misure per la promozione ed il rilancio del patrimonio artistico – Direzione Centrale per la Finanza Locale.

I dieci artisti realizzeranno altrettante lastre da inciampo che, inserite nella pavimentazione a un passo dall’opera che andranno a segnalare, attireranno l’attenzione di chi si imbatterà nel patrimonio artistico folignate.

Nel dettaglio le opere interessate dal progetto sono il Monumento alla memoria di San Francesco di Pietro Battoni; il Ricordo del dolore umano di Ivan Theimer; l’Ercole (monumento a Giuseppe Piermarini) sempre di Theimer; la Divina Matrice di Sauro Cardinali; il Ciac (Centro italiano arte contemporanea); l’ex chiesa della Santissima Trinità in Annunziata con la Calamita Cosmica di Gino De Dominicis; la chiesa di San Paolo di Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli Fuksas; le Case Liberty e Palazzo Candiotti, dove verrà realizzata un’esposizione di alcuni palii, simbolo della Giostra della Quintana, opera di artisti contemporanei.

