Città di Castello, 8 agosto 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Città di Castello hanno intensificato i servizi di pattuglia sul territorio, ponendo la massima attenzione all’osservanza dei dettami previsti dal codice della strada.

Le attività di prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale, ma anche di controllo sulle persone in transito, sono state condotte, in orari diversificati, da parte di tutti i reparti della Compagnia di Città di Castello che hanno eseguito accurate verifiche, predisponendo mirati posti di controllo al fine di identificare persone e veicoli in ingresso ed in uscita dai principali centri.

Nel corso delle attività sono state più di 70 gli automezzi controllati ed oltre 100 le persone identificate. Le verifiche alla circolazione di mezzi e persone hanno consentito di contestare 7 infrazioni alle norme del codice della strada, tutte riguardanti condotte di guida pericolose dovute anche all’uso di sostanze vietate.

In particolare due cittadini tifernati controllati dai militari della Stazione di Città di Castello e da quelli del Nucleo Radiomobile, alla guida dei propri veicoli, sono risultati positivi al controllo etilometrico, marcando una positività -in un caso- ben oltre cinque volte il limite consentito.

Per loro, oltre al deferimento alla Procura della Repubblica di Perugia, sono scattate le sanzioni accessorie del ritiro della patente e del fermo amministrativo dei mezzi.

Le attività dei militari sono ulteriormente proseguite con il controllo delle persone nel centro abitato di Città di Castello che ha portato al rinvenimento di dosi di marijuana e la segnalazione alla competente autorità amministrativa di un giovane del luogo.

