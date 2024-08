Spoleto, 8 agosto 2024 – Michele Tarli, 23 anni, ha perso la vita questa notte in un tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 3:00 nei pressi di Madonna di Lugo, Spoleto. Il giovane, seduto accanto al conducente, è morto sul colpo quando la Lancia Y su cui viaggiava si è schiantata violentemente contro il pilone laterale del sottopasso ferroviario, colpendo il lato destro della piccola utilitaria.

Oltre a Michele, a bordo dell’auto c’erano anche il conducente e un altro giovane seduto sul sedile posteriore. Quest’ultimo ha riportato ferite gravi ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale di Terni. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente, che ha riportato solo lievi ferite, è stato portato all’ospedale di Spoleto, dove si stanno conducendo gli accertamenti per stabilire le sue condizioni al momento dell’incidente.

Secondo la ricostruzione della polizia stradale, la piccola utilitaria stava percorrendo via Flaminia in direzione San Giacomo. Durante la discesa nel tratto del sottopasso ferroviario di Madonna di Lugo, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo, che ha impattato sul pilone dell’opera stradale con la parte destra, senza lasciare scampo a Michele. L’urto è stato talmente violento che l’auto ha compiuto più carambole, causando anche il ferimento degli altri due passeggeri. I giovani, incluso Michele, sono stati estratti dalle lamiere dai soccorritori.

Come prassi in questi casi, la Procura di Spoleto aprirà un’inchiesta per omicidio stradale, iscrivendo nel registro degli indagati il conducente del veicolo, indipendentemente dalle sue condizioni al momento dell’impatto. L’auto è stata sequestrata per ulteriori accertamenti, mentre la salma di Michele è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria, che disporrà l’autopsia nelle prossime ore. Il sottopasso ferroviario è rimasto chiuso fino alle 8:30 del mattino per consentire alla polizia stradale di eseguire tutti i rilievi necessari.

