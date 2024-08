Gualdo Tadino, 10 agosto 2024 – Daniele Silvestri a Gualdo Tadino fa il tutto esaurito. Sono sold out i biglietti per il grande evento dell’Estate gualdese che si terrà domenica 11 agosto alle ore 17.30 nella splendida location di Valsorda.

Il concerto del famoso cantautore romano, fa parte della kermesse Suoni Controvento e del ricco programma di iniziative dell’Estate Gualdese 2024, promosso dall’Amministrazione Comunale di Gualdo Tadino.

“Il Concerto di Silvestri è l’ennesimo sold out in Valsorda – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino – a riprova della grande qualità della proposta artistica di Suoni Controvento.

Domenica prossima siamo pronti a vivere questo grande evento ed accogliere i tantissimi appassionati che si recheranno nella nostra montagna ed in città. Per agevolare la perfetta riuscita dell’iniziativa e vivere al meglio l’esperienza del concerto di Silvestri, che mette insieme un alto livello musicale alla sostenibilità dell’ambiente, chiediamo a tutti i partecipanti e non solo di seguire i consigli che l’organizzazione ha diffuso”.

Info

Si ricorda che l’evento si terrà nel prato di Valsorda a Gualdo Tadino (Pg) con inizio alle ore 17:30. Consigliamo di portare un cuscino o un piccolo telo per sederti a terra.

L’accesso in valsorda è consentito dalle ore 12:00 dell’11/08/2024 ai soli possessori del biglietto del concerto. Chiediamo gentilmente a chi è privo di biglietto del concerto di evitare il tentativo di raggiungere Valsorda, risparmiando così disagi al personale di sicurezza e alla viabilità.

PARCHEGGIO TRINCERONE

Solo chi ha prenotato il parcheggio Trincerone (https://www.google.com/maps/place/Parcheggio+trincerone/@43.2580026,12.8099927,691m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x132dcdd3efcbce27:0xc87ec41e5378ccd3!8m2!3d43.2580644!4d12.8105297!16s%2Fg%2F11s5g_b2wz?hl=it&entry=ttu) potrà accedere al monte con l’autovettura.

La distanza da percorrere a piedi per raggiungere l’area concerto dal parcheggio è di 1,5 Km, il dislivello è di 150 metri, il tempo di percorrenza 20/30 minuti.

Il parcheggio Trincerone è prenotabile fino al raggiungimento dei posti disponibili sul sito www.suonicontrovento.it.

Le autovetture non potranno trasportare persone senza biglietto per il concerto. Sarà effettuato un controllo ai varchi di accesso.

SERVIZIO NAVETTA

Per chi non riuscirà a prenotare il parcheggio Trincerone o per chi lo desiderasse l’area dell’evento sarà raggiungibile attraverso il servizio navetta in partenza dall’incrocio Via Zoccolanti / Via Valsorda (https://www.google.com/maps/place/V.Valsorda/@43.2338402,12.7891241,86m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x132c32a4ba8bec1b:0x6d74c23b0c183a56!8m2!3d43.2338202!4d12.7891138!16s%2Fg%2F11cly7pbtd?hl=it&entry=ttu).

L’auto potrà essere parcheggiata nei diversi parcheggi disponibili in città.

Di seguito un elenco non completo (distanza dal punto navetta):

Parcheggio Via Zoccolanti (Punto Partenza navetta)

Viale dei Giardini – Area Ex Ospedale – 500 m

Parcheggio Piscina Comunale – 500 m

Parcheggio Piazza Beato Angelo – 900 m

Parcheggio Piazza Federico II di Svevia – 1 km

La partenza delle navette avrà cadenza ogni 30 minuti, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Il costo del biglietto è pari ad euro 5,00 per persona (andata e ritorno) da corrispondere direttamente sul posto. Non sarà necessaria la prenotazione per l’utilizzo della navetta.

La navetta arriverà fino all’area del concerto. Chi non è in possesso di biglietto per il concerto non potrà salire sulle navette. Saranno effettuati controlli al momento dell’acquisto del biglietto navetta.

Vi consigliamo di utilizzare il servizio navetta fin dalle ore 14:00 per evitare lunghe attese e arrivare puntuali per l’inizio del concerto.

Aiuterete così l’organizzazione nel regolare la gestione dei flussi.

Chi usufruirà del servizio navetta dovrà pazientemente mettere in conto i tempi relativi alla gestione del pubblico e alla percorrenza del tragitto.

(3)